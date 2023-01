Jorge Jurado ('Los Serrano') denuncia un presunto caso de maltrato animal: “Tu perro está ahora con Currito”

El actor Jorge Jurado, famoso por interpretar a Curro en Los Serrano, ha denunciado un presunto caso de maltrato animal ante el que ha tenido que dar una respuesta inmediata.

Lo ha contado en Twitter, donde ha compartido las imágenes y vídeos del perro que se ha encontrado “atado con bridas” a una farola de la plaza de Castilla de Madrid.

“Tu rottweiler está en mi casa”, le dice al dueño del animal. “Sí, fíjate lo pequeño que es el mundo: tu perro está ahora en la casa del puto 'Currito de Los Serrano'”, continúa el mensaje del actor, indignado por la situación que presentaba el perro.

“Tenía signos de deshidratación y desnutrición a 4ºC. Por sus costillas y huesos marcados, llevabas varias semanas o incluso meses sin alimentarle como corresponde”, sospecha el intérprete, de 29 años.

Dadas las circunstancias, Jurado se ha encargado de cubrir las necesidades del animal. “Se está portando muy bien para como le has tratado, se nota que le has zurrado lo que no está escrito, como se puede ver por la cicatriz que tiene en la cabeza”, lamenta.

“Esto lo hago por el perro, porque no se merece haber coincidido en esta vida con alguien como tú”, añade el actor madrileño: “Con unas horas de cariño, comida en abundancia y agua el perro ha estado descansando sin acordarse ni un segundo de ti”.

Jurado desea que sus mensajes tengan la mayor difusión para que las personas que conocen al dueño del animal “sepan qué tipo de persona eres y lo que haces con los animales que tienes a tu cuidado”.