Jorge Pérez y Alicia Peña advierten con burofax a cuatro colaboradores de 'Sálvame'

Ya hace algo más de un mes desde que se dio a conocer la supuesta infidelidad de Jorge Pérez con Alba Carillo en la fiesta de organizada por Unicorn Content, productora responsable de emitir las imágenes. Desde entonces, el tema ha sido particularmente protagonista en los platós de Telecinco, llenando la parrilla de los programas de la prensa rosa. Algo que sigue vigente hoy en día, y más cuando ayer se conoció que la pareja conformada por Jorge Pérez y Alicia Peña han mandado cuatro burofaxes a cuatro colaboradores de Sálvame.

Sin embargo, no es la primera vez que este hecho se produce, el Guardia Civil ya había mandado un primer burofax como respuesta al polígrafo de Alba Carillo. Ahora los afectados han sido los colaboradores del programa de las tardes, en concreto Rafa Mora, Kiko Matamoros, Miguel Frigenti y María Patiño.

Por lo que Jorge Pérez sigue advirtiendo, y el colaborador de Fiesta, aunque Emma García reconoció no tener muy claro la continuidad de este en el magacín, sigue manteniéndose alejado del foco televisivo.

“Sois moralistas de todo a cero”

A la espera de que este finalmente cuente su versión, el protagonista de esta historia sigue tomando medidas, unas que no han sentado especialmente bien entre los colaboradores. Es el caso de Kiko Matamoros, quien no dudó en romper el contenido del sobre en directo.

“A mí estas cosas de verdad que me afectan muchísimo y me ponen muy nervioso”, comenzó diciendo el colaborador. Al parecer, la pareja le había remitido un burofax para que se retractase de su exclusiva en Lecturas, donde decía que eran unos “moralistas de todo a 100”. “Me equivoqué”, reconoció el colaborador. “Sois moralistas de todo a cero”, rectificó mirando a cámara.

Antes las quejas del escrito por no haber contrastado la información, y de realizarlo para lograr notoriedad pública, Matamoros contestó lo siguiente: “¿Yo? ¿Sin contrastar que eres un moralista barato? ¿Yo? ¿Para darme notoriedad pública hablando de ti? ¿Sabes lo que te digo?”, momento en el que rompió el contenido del sobre a modo de respuesta. “Papel mojado”, añadió. “Esto no me lo ganas a mí en un juzgado ni borracho”, concluyó Matamoros.

Sin embargo, caso muy distinto fue el de Miguel Frigenti, ya que en su carta no se especificaba en qué se había equivocado, solo que pidiera perdón público porque sus acciones podían estar castigadas con penas de 6 meses hasta 2 años de cárcel.

“Estoy supertranquilo, es que no pienso ni pedir perdón, ni me pienso retractar por hacer mi trabajo. Yo dije aquí la información que a mí me había llegado, nunca confirmé nada, y lo que me parece muy patético es que Jorge trabajando donde trabaja, y beneficiándose de los programas de los que se beneficia, tú que fuiste a llorar a Viva la vida, que amenaces a tus compañeros. Es muy triste”, declaró Frigenti.

Mientras tanto, Matamoros se calentó, y acabó por levantarse de su sitio, y dedicarle unas palabras al Guardia Civil: “Aquí, el único que se tiene que retractar eres tú, mentiroso, 'cruce de labios'. Que tienes unas imágenes comiéndole los morros a Alba Carrillo, y tienes la desvergüenza de decir públicamente que es un cruce de labios”.

“Tu marido es el que te tiene que pedir perdón público”

Sin embargo, más moderada fue la reacción de Rafa Mora, quien no tardó en rectificar la información que dio como exclusiva a la revista Lecturas. “Yo dije que Alicia Peña había inventado un ataque de ansiedad y que su intención cuando iban a llamar a la policía por irrumpir en su vivienda era la de hacer las fotos para una exclusiva”, explicó el colaborador.

“Si esto no es así, Alicia y Jorge, simplemente puedo rectificar y pediros disculpas. Mis más sinceras disculpas. Di una información que pensaba que era real”, pidió perdón Rafa Mora.

Todo lo contrario a la reacción de María Patiño, quién insistió en que había defendido a Alicia en todo momento. “Me he peleado por defender a Alicia desde el minuto uno, la he defendido porque es la víctima de esta situación. Pero claro, cuando me encuentro con esta carta hay algo que no me cuadra”, dijo la colaboradora.

Al parecer, su error había sido transmitir en el Deluxe una información que el director le pidió, y que al programa le constaba, que era la existencia de un precontrato para entrar a un reality.

“Yo perdón público, pediría si te falto el respeto siendo mi mujer. Te pediría perdón público si no cuento la verdad y te dejo a los pies de los caballos siendo mi mujer. Pediría perdón público si jugase con tu profesión y con la mía, pero yo por esto no voy a pedir perdón público”, confesó María Patiño.

“Voy a seguir defendiéndote Alicia, porque a ti, tu marido es el que te tiene que pedir perdón público”, concluyó diciendo la colaboradora. Un mensaje dirigido a Jorge Pérez, quién se encuentra alejado de los platós y ha anunciado “un punto de inicio” para volcarse en su Instagram. Unas declaraciones que provocaron que Joaquín Prat bromease con tenerse que buscar nuevos colaboradores, ya que Alba Carrillo se sigue ausentando de Ya es mediodía.