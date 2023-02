Jorge Pérez reapareció en 'Déjate querer' cargado de reproches y con nuevo trabajo en TV

Jorge Pérez rompió su silencio este sábado en el estreno de la nueva temporada de Déjate querer. El tertuliano de Ya es mediodía eligió el programa de Paz Padilla para explicar su versión del supuesto affaire que tuvo con su compañera Alba Carrillo.

'Supervivientes 2023' pesca en 'Fiesta' para fichar a su quinto concursante, que ve cumplido un sueño

Más

Ella mantiene que ocurrió; él niega que las cosas ocurrieran tal cual se han contado. Y como pieza fundamental del escándalo, un vídeo en el que ambos aparecen besándose y en actitud cariñosa. Vídeo que, por cierto, difundieron los programas de la productora para la que trabajaba.

El ex guardia vivil, ganador de Supervivientes 2020, dio a entender que ha interpuesto una demanda por los comentarios que se han hecho sobre él durante los dos meses y medio que ha estado sin pisar un plató de televisión. En cuanto estalló la polémica, se hizo a un lado para aguantar el chaparrón junto a su mujer, Alicia Peña. En cambio, Alba Carrillo y sus compañeros de Telecinco hicieron justamente lo contrario.

“Ha sido totalmente demoledor lo que hemos vivido. Mi ausencia ha sido porque estaba totalmente anulado. (...) No ha sido cuestión de no dar la cara o de no querer hacer las cosas, es que era incapaz de caminar de aquí a la silla de al lado porque no entendía el por qué de cómo se estaba desarrollando todo”, relató.

“El problema es que solo se ha escuchado una parte de la historia. Yo tomé la decisión de que esta situación no se tenía que resolver en un plató de televisión por la gravedad de unos hechos que no comparto ni permito. Hay un proceso abierto que no me permite expresarme como me gustaría, pero se han contado muchas cosas que no coinciden con lo que pasó, y eso ha generado un gran daño a mi familia y a mí”, lamentó Pérez, que acudió acompañado de su mujer para exhibir la buena relación que les une.

Aunque negó el grueso de las informaciones, asumió su parte de culpa. “Hay unas imágenes y yo me hago responsable de mis actos, pero es doloroso pensar en todo lo que ha sucedido. He llorado muchas veces porque me he sentido impotente. La gente dio por hecho que mis lloros son por la culpa de reconoce runos hechos. Nada más lejos de la realidad. Ese llorar es por mi decepción conmigo mismo. Me responsabilizo de una situación que me hubiera correspondido a mí cortar, pero después se han dicho muchas cosas que no son como sucedieron”, insistió.

Jorge Pérez anuncia su nuevo trabajo en televisión

Aunque el primer invitado de Paz Padilla se quejó de las informaciones que se habían dado sobre él, prefirió no referirse a sus compañeros de Telecinco. “No voy a entrar a cuestionar opiniones de colaboradores. Otra cosa es aquello que se haya dicho sin contrastar. Me he sentido especialmente decepcionado con una persona, una mujer, pero no diré quién es porque no sería elegante. Sería la única persona a la que le preguntaría por qué, porque no me lo esperaba”, confesó.

El regreso de Jorge Pérez a los platós planteaba la duda acerca de su carrera mediática: “Después de todo lo que ha pasado, ¿volverías a trabajar en televisión?”, le preguntó la presentadora, a lo que él respondió con un noticia: “Volvería y, de hecho, quiero orgullosamente anunciar que voy a volver como colaborador a las galas de Supervivientes, que es un formato que conozco porque lo he vivido”.

Echando la vista atrás, dijo tener mucho que agradecer al reality porque “es una experiencia de vida” que guardará siempre en su “corazón”. “Quiero agradecer a la productora la oportunidad que me brindó en su día y la confianza hasta el día de hoy”, remató.

Supervivientes y Déjate querer está producidos por Bulldog TV, mientras que el programa en el que trabajaba, Ya es mediodía, lleva la firma de Unicorn Content. Nada dijo de volver al magacín que presenta Joaquín Prat.

Alba Carrillo deslizó hace unos días que Alicia Peña podría ser el gran fichaje de la próxima edición de Supervivientes. La mujer de Jorge Pérez estuvo este sábado en Déjate querer pero no hico ninguna mención al respecto.