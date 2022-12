Jorge Pérez y su mujer envían un burofax a 'Sálvame' por el polígrafo a Alba Carrillo: “Que no se hable”

El polígrafo de Alba Carrillo en el Deluxe del pasado sábado ha tenido consecuencias, al menos para el programa de Telecinco. En su primera emisión semanal tras el sonado 'poliDeluxe', la de este lunes, Sálvame recibió un burofax de Jorge Pérez y Alicia Peña desmintiendo las afirmaciones de la colaboradora y advirtiendo que tomarán medidas legales si sigue hablándose de su intimidad en los platós.

“Después de ese 'poliDeluxe' al que se sometía el sábado Alba Carrillo, Jorge Pérez y Alicia Peña se han pronunciado. Y lo han hecho a través de este documento que nos han dirigido sus abogados esta misma tarde”, anunció la redactora Natalia Lombardo este 12 de diciembre en el magacín. A continuación, la periodista pasó a desgranar las puntualizaciones, aclaraciones y advertencias de la pareja.

“Lo que nos dicen en este burofax es que niegan y desmienten toda esa información que se ha ido publicando en los medios de comunicación hasta ahora. Niegan esa versión de Alba y por todo eso, piden que no se trate, que no se hable y que no se valore nada al respecto de la vida pasional e íntima de Jorge. Porque dicen que todo esto les está afectando muchísimo al honor y a la imagen, no solo de él sino también de toda su familia”, detalló.

Por último, la redactora de Sálvame comunicó a sus compañeros que “este burofax contiene también una advertencia: Jorge y Alicia están dispuestos a tomar medidas legales y penales contra todo aquel que siga hablando de ellos”.

Esta es la respuesta del ganador de Supervivientes y su esposa a una entrevista, la de Alba Carrillo el sábado, en la que el tercer vértice de este triángulo amoroso habló largo y tendido sobre el affair y lanzó el aviso de que el Guardia Civil estaría planeando dar una entrevista a “la productora a la que dejó tirada”, Unicorn Content.