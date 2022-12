Jorge Pérez firma con un reality, según el 'Deluxe', y en 'Fiesta' le reprochan el plantón

Sábado Deluxe asegura que Jorge Pérez está preparando su participación en un “próximo” reality show de Telecinco. El tertuliano ha estado ausente desde que se conoció que había tenido un coqueteo con Alba Carrillo, algo que en primera instancia negaron los dos para salvar el matrimonio del guardia civil.

El silencio de Pérez ha alimentado la teoría de que estaría negociando una entrevista exclusiva con aluna revista o programa de televisión, pero también se ha especulado con la posibilidad de que vaya a fichar por algún reality. Según el Deluxe, esto último se confirma.

“La información que ha llegado al programa es que él ha podido firmar ya su entrada en un próximo reality”, anunció este sábado la presentadora María Patiño. “Podemos confirmar que Jorge Pérez ha firmado el precontrato de un reality inminente en esta casa. Y tenemos casi confirmado que va a ser portada de una revista junto a su mujer”, agregó. No se dieron más detalles al respecto.

Aunque la noticia no pilló por sorpresa a los tertulianos del Deluxe, no por ello provocó menos indignación. A juicio de algunos, Pérez ha alimentado la polémica de su infidelidad para sacarle el máximo beneficio, y otros como Marta López ven muy desacertado que no haya concedido entrevistas a los programas en los que le tienen contratado. “Lleva dos años y pico trabajando en una productora y lo mínimo que debería hacer es sentarse y dar la cara”, opinó.

Jorge Pérez es colaborador de Ya es mediodía y Fiesta, programas producidos por Unicorn Content. En ninguno de ellos se ha dejado ver desde que se hiciera público que tuvo un affaire con su compañera Alba Carrillo.

Reproches desde 'Fiesta' por no dar la cara en los programas para los que trabaja

El silencio del guardia civil, ganador de Supervivientes 2020, parece responder a la típica estrategia que se sigue en estos casos para aumentar la expectación y luego vender una entrevista exclusiva, algo que no ha gustado a sus compañeros.

Este sábado, en Fiesta, Iván González le afeó su conducta: “Esta productora, desde que salió de Supervivientes, le ha dado muchísimo trabajo a Jorge y le ha llenado la nevera de su casa. Le estamos dando la oportunidad de que venga a dar su versión, al igual que está haciendo Alba. Si Jorge diera su versión en otro sitio, en una revista o donde sea, como se comenta, si yo fuera la directora de este programa me enfadaría muchísimo”, razonó González.

Su comentario con cayó en saco roto. La presentadora del magacín, Emma García, secundó la moción. “Me duele por la directora de este programa, Eva, que es una gran profesional y una gran persona. Me duele por una cosa que hemos vivido esta semana ella y yo y que no quiero contar. Eva estaba tocada y me duele que [Jorge Pérez] no te haya mandado un mensaje. Uno puede mentir, por el motivo que sea, pero hay que ser persona en todo momento”, lamentó.

Dicho esto, la periodista vasca hizo una revelación que ni siquiera había compartido con su jefa: “Eva, no te enfades conmigo, porque hay una cosa que no te he contado: Jorge me ha escrito. No voy a decir más porque es personal y así me lo ha pedido”.

“Ojalá se siente un día, delante o detrás de las cámaras, y nos cuente lo que ha pasado como está haciendo Alba Carrillo”, concluyó.