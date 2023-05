Jorge Sanz, a Nuria Roca: “Tuve un susto y llevo diez años intentando quitarme la fiesta”

Jorge Sanz acudió a La Roca para promocionar el estreno de '19, solos frente a la verdad', un documental en el que once intérpretes cuentan su experiencia durante la pandemia. Pero pasado el confinamiento, el actor reconoció estar en un “momento fantástico” de su vida en el que se siente un “privilegiado”.

Sanz reflexionó sobre una trayectoria profesional que empezó siento un niño: “Yo no escogí mi profesión, la profesión me ha elegido a mí” y desde entonces agradece al destino poder desarrollar una labor que le “apasiona”.

Eso sí, aseguró que de jovencito se tomaba la fama de forma muy distinta: “A los 18 años yo era un chulito arrogante. Tenía trabajo, fama, todo me iba bien y todo me salía. Era insoportable”. Incluso recordó que no hizo el examen de Selectividad porque se equivocó de universidad y aún así le aprobaron.

Aseguró ser consciente de que ser un niño prodigio a veces afecta a algunos compañeros: “Hay gente que se ha quedado en el camino y otros que han sabido reaccionar”.

Y aunque pidió que no le “quiten lo bailao”, también reconoció haber pasado algunos límites: “Llevo diez años intentando quitarme toda la fiesta y toda la vaina que me he echado a la espalda”.