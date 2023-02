Marta Flich reprende a Margallo por llamar “ordinaria” a Zaida Cantera en 'Todo es mentira'

La ley del solo sí es sí propició un ligero enganchón este viernes entre Zaida Cantera y José Manuel García-Margallo en Todo es mentira. Las interrupciones de la diputada socialista hartaron al eurodiputado del PP, que utilizó contra ella una expresión por la que recibió un toque de atención de la presentadora del programa, Marta Flich.

Évole pide "paciencia" ante las críticas a su 'doble' entrevista a Macarena Olona: "No os precipitéis"

Más

Empeñado en que el Gobierno sabía que la ley provocaría la rebaja de algunas condenas, el político conservador pidió a su interlocutora que no volviera a cortar su discurso: “No me vuelvas a interrumpir, te lo ruego”.

“¡Pero es que estás mintiendo!”, exclamó la socialista, lo que desató el enfado del 'popular': “Vamos a hacer un pacto: no cuento más verdades sobre vosotros si no cuentas más mentiras sobre nosotros”, le propuso.

Margallo siguió con su planteamiento hasta que, segundos después, Zaida Cantera le interrumpió de nuevo para matizar sus “mentiras”. Muy molesto, se quejó otra vez: “Perdona, no me vuelvas a interrumpir. Eres muy ordinaria, de verdad”, le espetó.

Su reacción sorprendió a la socialista y provocó el reproche inmediato de Marta Flich: “Trataos con respeto. Lo de 'ordinaria', no. Estáis en un debate, pero no os faltéis al respeto”, le dijo.

El político del PP se escudó en el hecho de que Zaida Cantera le estuviera tachando de mentiroso: “Yo no te he acusado de mentir. Estás utilizando palabras muy gruesas. Di que hago economías con la verdad, que es mucho más elegante. No puede decir que estoy mintiendo continuamente” se quejó Margallo, que sí había llamado mentirosa a su interlocutora poco antes de negarlo.