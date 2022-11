José María García critica al Gobierno por la retransmisión en TVE del Mundial de Qatar 2022

José María García visitó el pasado viernes el plató de Plano General, el programa de entrevistas de Jenaro Castro en La 2. Durante la charla, el presentador de TVE preguntó a su invitado por el Mundial de Qatar 2022 y el exlocutor de radio, uno de los periodistas deportivos más reconocidos, aprovechó para criticar al Gobierno por la retransmisión de la competición en la cadena pública.

El Mundial de Qatar dispara a TVE con su inauguración (20.2%) y primer partido (25.5%)

Saber más

Según García, es un “disparate” que se celebre el torneo de fútbol en un país en el que no se respetan los Derechos Humanos. Además, lamentó el cambio que ha tenido que sufrir el calendario en todas las ligas para celebrar el Mundial en esta época del año y así evitar las temperaturas extremas del verano.

“El fútbol puede con todo y convence a todos, porque mayor disparate que esto no se ha contemplado”, empezó diciendo. “Que se celebre en noviembre, interrumpiendo las competiciones, con esa temperatura, con la problemática del sitio donde se celebra. Nadie podría entender que se celebre ahí”, reflexionó el periodista.

La crítica de García al Gobierno

Jenaro Castro presumió más tarde de que TVE retransmitirá todos los partidos de la Selección Española y fue cuando García aprovechó para soltar una crítica hacia el Gobierno: “Están próximas las elecciones, hay que hacer lo que no se ha hecho antes”, declaró.

El presentador salió entonces en defensa de su cadena: “Bueno, damos los partidos porque el fútbol es de interés general y de interés público”, argumentó. “Sí, pero no ha demostrado excesivo interés. Estamos en televisión y no quiero molestarte ni a ti ni a los que te permiten decírmelo, pero qué pena que TVE no tenga un Mundial cada año para que se encargue adecuadamente de estas cosas. Cuando lo hace, lo hace muy bien”, zanjó.

Finalmente, García se mostró cauto a la hora de hacer una predicción sobre el futuro de España en el Mundial: “Habrá que esperar. Los auspicios no son excesivamente buenos, pero, al fin y a la postre, estamos tan acostumbrados...”, sentenció.

Cabe recordar que el Mundial de Qatar 2022 fue la gran apuesta de José Manuel Pérez Tornero, el anterior presidente de la Corporación, quien decidió fiarlo todo al fútbol, tal y como hemos analizado en verTele. La cadena pública ha pagado más que ninguna otra (35 millones de euros) para emitir una competición en un país en el que no se respetan los Derechos Humanos. Tornero acabó dimitiendo a finales de septiembre, arrinconado por su propia gestión, y tras meses de enfrentamientos internos y divisiones en el Consejo de Administración que presidía a causa de sus decisiones.