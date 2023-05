“García vuelve, pero para tres programas, y eso no significa que García vuelva”. Dejando las cosas claras desde el primer momento, y sin importarle 'aclarar' hasta la campaña promocional de su nuevo proyecto, José María García regresa puntualmente al panorama mediático con la docuserie Supergarcía, que estrena el primero de sus tres capítulos este próximo lunes 29 de mayo en Movistar Plus+. Como podía esperarse, el periodista ha sido el gran (y único) protagonista de la rueda de presentación del proyecto, a la que ha acudido verTele.

Desde que se marchó sin despedirse hace 22 años tras ser líder durante décadas de la radio nocturna con una fórmula que él mismo inventó, García, el hombre en el que se piensa al pronunciar el apellido más común de España, no ha sido reacio a conceder entrevistas y ser invitado a charlas o coloquios, recibiendo en la mayoría de ellos el reconocimiento que se granjeó durante 40 años de carrera. Pero ha declinado volver a encabezar un proyecto: “Me habían hecho propuestas, pero no me convencían”.

Todo cambió el día que Charlie Arnaiz, el productor de Dadá Films & Entertainment que ya había triunfado junto a la plataforma de Telefónica con Raphaelismo, le planteó este proyecto: “Me encantó lo que me proponía. Dije que adelante”, recuerda el periodista. Tal ha sido su implicación, que no podía imaginarse cumplir con lo que le pidió Alberto Ortega, el compañero de Charlie: “Tienen alguna magia, porque consiguió que yo aguantara 4 días, 16 horas grabando en una fábrica de botones en Leganés”. Seguramente tampoco ninguno de los dos esperaba que José María García, definido por muchos como uno de los jefes más exigentes y duros del periodismo español, ponga ahora por las nubes el resultado de Supergarcía: “Les tengo que agradecer el trabajo y la magnífica labor. Me ha gustado”.

Si en esas charlas o coloquios recibió halagos, es llamativo que haya aceptado participar en una producción que también refleja su peor cara: “Es cierto que al ver uno de los capítulos dije: estos son unos cabrones”, reconoce el periodista, que sin embargo deja claro que esa era la intención: “Yo al principio les dije y exigí que no quería un trabajo donde pareciese alto y guapo”. Arnaiz lo confirma, y confiesa haberse sorprendido por la libertad que han tenido para reflejar críticas muy duras al periodista: “Teníamos muy claro que no podía ser una hagiografía, pero hacerlo es difícil. Nos sorprendió mucho haber tenido la libertad de entrevistar e incluir todo lo que han dicho”.

De la Morena y los que no han querido participar

Esto no significa que Supergarcía tenga todos los testimonios que serían necesarios para reconstruir la carrera de José María García, algo que seguramente sería inabarcable. Pero sí que sus creadores han tenido la libertad de contar con todos los que han querido participar. No aceptaron la propuesta muchos otros como Valdano, Míchel, Butragueño, Aznar, Florentino Pérez, Perico Delgado [uno de los deportistas con los que García ha tenido una relación más tensa]..., relata Arnaiz, momento en el que el periodista interviene para puntualizar, con su habitual socarronería, “lo mejor de cada casa...”. De entre todos los nombres, uno llama especialmente la atención porque como es sabido su relación llegó hace tiempo a un punto de entendimiento tras años de cruenta guerra en antena: el de José Ramón de la Morena.

“Con José Ramón fueron muchos intentos, más de ocho, pero no quiso”, aclara el productor, que aún así prioriza el dejar claro que “a todos lo hemos intentado”, reconociendo el valor de no haber tenido ningún tipo de veto, y explicando que “al no tenerlos, hemos tirado de archivo y tratado de tener voces 'contrarias'” para reflejar también la parte no amable de García. El periodista, por su parte, incide en que no tiene problema con los que se han ausentado (“los que no han querido intervenir, cada uno es libre”, afirma), y no rehúye referirse a De la Morena: “Me sorprende que De la Morena no haya querido participar. Hace un mes fuimos a Cádiz, y estuvo bien. No sé, no lo entiendo”.

La guerra con su mítico rival, con el que ahora tiene una relación de respeto, también ha generado una pregunta, que él ha respondido de forma directa: “En la guerra con De la Morena nos equivocamos los dos. Posiblemente yo más que él. Pero yo no he hecho nada por rencor ni para molestar al prójimo”. Sin duda, prefiere su actual relación, que según él rememora cambió a raíz de una llamada: “Un día me llamó por teléfono, me dice: ¿Comemos?, y dije: Naturalmente. No tengo nada contra De la Morena, y él claramente cumplía un mandato”.

Pese a haber fumado la pipa de la paz, el 'carácter' de García, por llamarlo así, sigue saliendo al hablar del que logró quitarle la corona de las noches deportivas. Primero, en su propia defensa, al refrendar: “Lo he dicho y mantengo que, posiblemente, yo haya sido el periodista que más y que peor tratado ha sido, el más maltratado”. Segundo, al referirse a De la Morena: “Sé que él dijo que yo era el mejor periodista de España. Y antes de irse de Onda Cero, que ha estado poco tiempo, sospecho que es que no estaba García, dijo que le preguntó a su hijo, que tiene 18 ó 19 años, que con quién era el personaje español que más ilusión le haría cenar, y le dijo que con José María García”. “22 años después de retirarme siguen parándome por la calle” ha dicho el periodista casi al final de la presentación, en otra frase que puede servir para resumir la imagen de sí mismo que mantiene a día de hoy.

Pese a todo, que nadie se preocupe, que la lista de entrevistados es larga, y de todos los colores y opiniones sobre García: sus hijos Pepe y Luis, su secretaria Almudena Pérez, Francisco Lucas Muela, Antonio Aradillas, Antonio Herrero Jr., Pedro Guillén García, Luis Balduque, Pedro Ruiz, Mariano Rajoy, José Luis Garci, Vicente Ferrer, Arturo Pérez Reverte, Pablo Juanarena, Raúl del Pozo, Agustín Castellote, Fernando Soria, Juanma Castaño, Raúl Cancio, Juan Antonio Alcalá, Alfredo Relaño, Javier Ares, Luis Herrero, Esteban Urreiztieta, Julio Pulido, Pedro J. Ramírez, Pedro Simón, Pipi Estrada, Juan Luis Galiacho, Siro López, Cristina Pardo, Roberto Gómez, Cristina Gallo, Ana José Cancio, Iñaki Gabilondo y Juan Cruz.

El periodismo, contra los directores... y hasta 'Sálvame'

A García le sigue gustando hablar, acaparar la conversación. Carlos Martínez, el narrador y periodista deportivo de Movistar que ejerce presentador y moderador del acto, interviene poco y de manera breve para reconocer que “es fenomenal que quiera seguir dejando un legado”, en otro momento para destacar que “una de sus máximas era rigor más espectáculo”, y en otro momento para bromear (arriesgándose un poco) con que “os hacéis una idea del brillantísimo trabajo para dejarlo en tres capítulos, porque la historia de García da para 33”, refiriéndose al discurso del periodista.

Un discurso que le ha llevado a hablar de otros muchos asuntos. José María García, que presumía de ganar unos 12 millones de euros al año en su mejor época, ha sido generoso al reconocer las penurias económicas de los periodistas actuales: “La situación económica es gravísima, y eso incide muchísimo en el periodismo que se hace”. Lo ha hecho sin evitar también la exageración, al asegurar que “la práctica totalidad de medios, a excepción de Mediaset y Atresmedia, están en quiebra técnica”. Y también ejemplificando, sin querer nombrar a quién se refiere: “Hay redactores jefes de periódicos importantes que llevan 15 años y están ganando menos de mil euros mensuales”, ha denunciado.

Al mismo tiempo, ha querido señalar a los directores de los medios, lo que ha hecho florecer su habitual nostalgia al hablar del periodismo: “Hoy no tenemos directores, salvo alguna grandísima excepción. Hace años ver y escuchar en una radio a un gran director era un milagro porque no salían del periódico, ahora no salen de la radio. ¿Cuándo hacen el periódico o el medio?”, ha reflexionado lanzando la pregunta al aire, como ya ha incluido en sus últimas comparecencias. Su visión de lo que debe ser un periodista también le ha servido para echar la vista atrás: “Yo he creído siempre en la especialización del periodismo. Pero el periodista debe serlo siempre. En el diario Pueblo me cabreaba mucho cuando un periodista de una sección llamaba por teléfono para avisar de algo. ¡Coño, cúbrelo tú!”.

“En la comunicación tiene que haber espectáculo pero la parte central tiene que ser la verdad y la información” 🔝 #Supergarcía pic.twitter.com/BTz1jdvuz3 — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) 23 de mayo de 2023

Las idas y venidas de su discurso le llevan a recordar otro ejemplo muy vinculado con la televisión, y en concreto con Sálvame. Cuando cuenta que en la actualidad es casi imposible realizar periodismo de investigación, García cuenta que un periodista se jugó la vida para hacer un reportaje sobre el tráfico de cocaína, y le pagaron 150 euros, racaneándole además los gastos y negándose a pagarle por el alquiler de un burro del que, obviamente, no tenía factura. Ese periodista, ha contado con lástima, acabó en Sálvame. “¿Ya sabéis quién es, no?”, pregunta a los asistentes, antes de bromear sobre su futuro: “Ahora que ha acabado Sálvame... salvo que lo resucite Terelu o Pipi Estrada, todo se andará”.

Su opinión sobre 'El Chiringuito'

García era, y es, un filón para los periodistas. Esta misma noticia iba a ser una simple nota sobre una presentación, otra de tantas proyectos televisivos, y se convierte en una noticia principal porque el personaje se lo gana, y se lo merece. El periodista no rehúye ni un charco, como cuando se le pregunta qué opina de un formato que tiene mucho espectáculo como es El Chiringuito de Jugones. Pero a García parece faltarle el otro gran ingrediente que había resaltado Carlos Martínez, el rigor:

“Me cuesta ser sincero, porque yo quiero y respeto a mis compañeros. Pero todo el periodismo está mal, y el que está peor, desastroso, es el deportivo. Salvas a dos o tres, pero hay gente que trabaja y sufre. Está El Chiringuito, ¿alguien puede tener la vergüenza de sentarse ahí y contar mentiras? Una noticia no lo es si no está contrastada”, afirma yendo de lo general a lo particular, para luego ejemplificar sin nombrar a nadie: “Tú ahora ves al subdirector de un periódico deportivo que sale con camisetas y bufandas, y dice 'vamos a ganar' en primera persona”, refiriéndose seguramente a Tomás Roncero.

Todo el periodismo está mal, y el que está peor, desastroso, es el deportivo José María García

Su crítica le ha servido para ampliar las miras y lamentar que “el origen es más amplio”. García ha recordado que en su época conoció a periodistas que les pagaban el Real Madrid, el Atlético de Madrid, e incluso la Federación. Para él, la situación ha empeorado: “Ahora hay presidentes que no compran periodistas, compran espacios. Es una indecencia que daña a los demás”. Una realidad que denuncia con especial ahínco: “Lo sabe todo el mundo, también la asociación de la prensa. ¿Cómo es posible que nadie haga nada? A varios de nuestros compañeros les han arruinado la vida porque han querido ser independientes”.

Vinicius y el racismo, el 'caso Negreira' y el VAR

Cualquier pelota que le mandes, García la devuelve. No se esconde y opina de todo, porque de todo tiene una opinión. Más si es de deporte. Por eso no duda al entrar en la actualidad, como siempre sin pelos en la lengua. ¿Qué opina del racismo contra Vinicius? “Lo de Vinicius es un juego de niños al lado de lo que me pasó a mí”, responde, recordando: “En el Bernabéu me quemaron, me patearon, estuvieron 10 minutos dándome escobazos, a una figura que me representaba. El origen fue un millón de pesetas que le habían entregado al responsable de los Ultras Sur. Un tío que pasados los años me encontró por la calle y me dijo: ¿puedo darte un abrazo?”. El periodista equipara los insultos racistas a otras de las burradas que le sucedieron: “En Las Palmas me gritaron '¡godo, godo!', como ahora el '¡mono, mono!', y no pasaba nada. En Burgos por decir que habían empapado el campo me tuvo que llevar la policía y un tío me tiró un aparato de radio. De esas me han pasado mil”.

En Las Palmas me gritaron '¡godo, godo!', como ahora el '¡mono, mono!', y no pasaba nada José María García

¿El 'caso Negreira'? García también tiene opinión, aunque sea para rebajar lo ocurrido y recordar que él fue primero: “Esto de Negreira es más de cara a la galería que la realidad. Hay dirigentes que son tontos o mongólicos, porque hacer una irregularidad grave y dejarla firmada... Pero esto de los árbitros es de tiempo inmemorial, yo ya hice una investigación y echaron a 12 árbitros. El primero que lo ha hecho ha sido el Real Madrid. (...) Lo de Negreira está mal explicado: es evidente que ha habido dinero, y mucho. Pero también que no mandaba nada. Negreira es, sin ofenderle, un pobre hombre. Dinero ha cobrado mucho, ¿pero dónde está? Y su hijo igual”.

Esto de Negreira es más de cara a la galería que la realidad José María García

¿El VAR? Por supuesto, más aún si sirve para señalar a los árbitros, uno de los colectivos actualmente más sobreprotegido de España, y al que él le dedicó especial atención durante su carrera radiofónica: “El VAR es muy complicado porque los que juzgan ayudan al árbitro, y son exárbitros. El fútbol mueve tantos millones y pasiones, que a nosotros los periodistas nos deja en pelotas”.

El “otro” García que sólo aparece con su familia y sus nietas

Durante todo su discurso, cuando habla del ámbito profesional, García mantiene ese lenguaje que sentencia, sea para asegurar que “no ha habido ni trampa ni cartón ni en Movistar ni en mí”, o para mantenerse en el candelero: “Nunca digo de esta agua no beberé”. Algo que mantiene incluso cuando deja claro que es consciente de su edad, y de su estado de salud tras superar un cáncer y una reciente embolia que ni se conoció públicamente pero que le obligó a ser operado de inmediato por tener dos coágulos en el cerebro: “No digo que no vaya a volver, para que luego no me digan que miento, pero ahora es menos probable. Ahora como lo que soy, un ancianito, sólo puedo hacer 20 minutos de deporte al día, ando en la piscina”.

Mantiene su fuerza para hablar de esta nueva aventura: “Si yo, con esta obra maestra que han hecho Charlie y Alberto, consigo arrancar alguna vocación, bienvenido sea”, pese a lamentar el estado del periodismo: “Hace días estuve en una charla universitaria y casi me sacan a hombros porque les dije que no tenían futuro, que era mentira. Que estudiasen inglés y se fueran. Hoy en día no se le puede recomendar a un joven que estudie periodismo”.

Pero todo se desmonta y se suaviza al preguntarle por su familia, que por primera vez ha accedido a intervenir en esta docuserie: “No he podido disfrutar de mis hijos. Cuando nació mi hijo Pepe yo estaba con el Real Madrid en Munich. Ahora tengo tres nietas, y soy tremendamente feliz. La primera me puso ”abuelo loco“, y las pequeñas me llaman Lolo. Es genial, es otra cosa”. Supergarcía mostrará a García, pero también por primera vez a 'José María' enfocado en esa “otra cosa” que no es el periodismo.