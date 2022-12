Josie responde a las “insinuaciones” de Patricia Conde sobre 'MasterChef': “Es totalmente real, como la vida misma”

Josie también ha querido pronunciarse sobre la polémica de la semana en torno a MasterChef Celebrity tras las declaraciones de Patricia Conde contra el programa. El estilista, que participó en la quinta edición del talent show culinario de TVE, daba la cara por este y por la productora, Shine Iberia, y dejaba claro que lo que se cuece en las grabaciones es “totalmente real”.

La productora de 'MasterChef' "lamenta y niega" las acusaciones de Patricia Conde contra el equipo y concursantes

Saber más

Zapeando fue el lugar donde el famoso hizo su defensa del programa. Aprovechó su visita regular al plató para felicitar a Lorena Castell, flamante ganadora de la séptima edición. “Qué feliz estoy por ti, mi amor”, le dijo a esta, quien desde su punto de vista era merecedora del triunfo.

Josie, sobre las “insinuaciones”: “Yo ahora me parto”

A continuación, manifestó: “Es muy duro, es un programa muy difícil, y un programa totalmente real, he de decirlo. Como la vida misma”, y añadió: “Yo es que ahora me parto. Como si nos hubieran puesto ahí un bomboncito. Con lo que me costó a mí hacer esos bombones... Cuando han insinuado que me ponían el bomboncito, lo he sufrido”.

Josie no mencionaba en ningún momento a Conde, aunque era evidente que con “insinuaciones” se refería a los comentarios que la vallisoletana realizó durante los últimos días, después de emitirse la primera parte de la final, en la que llamó la atención su extraño comportamiento. Primero, sobre la realidad de las pruebas, y segundo, sobre la producción en sí misma del programa. Por todo ello acabó respondiendo Shine Iberia en un comunicado en el que “negaban y lamentaban” estas acusaciones.

Miki Nadal ya dijo que “no es tan duro como lo pintan”

Las palabras de Josie complementan las de Castell tras proclamarse ganadora de la edición. La presentadora afirmó con contundencia que “absolutamente todo” es verdad, durante su entrevista para verTele: “Este programa cada uno se lo toma de una manera y depende mucho del momento vital en el que estés”.

En la misma línea, Miki Nadal, que compartió triunfo con Juanma Castaño en la edición previa, afirmó que “no es tan duro como lo pintan”. “Te rompes emocionalmente, pero no por estrés”, dijo en la tarde del miércoles en el programa de las sobremesas de laSexta.