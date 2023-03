Juan José Ballesta habló de 'El Bola', de los programas que ha rechazado y de su “desaparición”, pero sobre todo de su ex

Lo de Évole continuó esta semana con su temporada más intimista - que logra plasmar el momento vital del presentador, como hemos analizado- y, tras entrevistar a Ignatius Farray, le tocó el turno a Juan José Ballesta.

Para hablar con el actor, Jordi Évole le acompañó en autocaravana a pescar, en un lago que invitaba a la reflexión, a la charla tranquila. Allí, el invitado recordó cómo de niño le escogieron para Querido Maestro: “Mi madre llevaba a mi hermana a castings de anuncios porque era muy bonita. Como no se atrevían a dejarme solo porque era muy travieso, me obligaba a ir con ella” y así le escogieron a él en el resto de pruebas que hizo.

Ballesta también aseguró que había tenido más vida laboral, fuera de las cámaras. “Si no hubiera hecho cine hubiera sido carpintero, albañil, encofrador como mi padre. He trabajado de marmolista, de jardinero y me hago fotos con la gente vestido de jardinero. No es por necesidad, es que soy muy activo”.

Sin embargo, así como en su faceta profesional ha podido ir cambiando de registro, en la personal solo ha habido una protagonista: Vero. La ex pareja del intérprete estuvo totalmente presente en toda una entrevista en la que él no dejó de mencionarla. “Estuvimos 15 años juntos, es la madre de mi hijo. Me dejó ella. Pasé un año y medio largo con depresión, malísimo, no podía concebir mi vida sin Vero. Siempre he dicho que será la mujer de mi vida”, confesaba a Jordi.

Para acabar la entrevista con ella también en la boca: “Quién sabe, quizás algún día vuelvo con Vero, nadie sabe lo que tiene guardado el destino”. A lo que el presentador respondió: “La tienes muy presente”, señalando que había sido casi la tercera protagonista del encuentro televisivo.

Del Goya por 'El Bola', a dejar de ser académico

Ballesta recordó con nitidez el momento en el que le escogieron para el papel que le cambiaría la vida: “Cuando me pillaron para El Bola era un casting en el que tenía que insultar mirando a cámara. Dije todos los tacos que me había aprendido en el barrio y me fui con el guion en la mano. No se me olvidará nunca”.

Aunque aseguró que no lo vivió como lo podría disfrutar de adulto: “Lo viví desde el punto de vista de un niño. Cuando subí al escenario se me cayó un diente. Se lo di a mi madre y subí a recoger el Goya. En parte me vino muy pronto lo de El Bola, viajaba mucho, hoteles, un poco locura para un niño. Tienes que tener tu momento de juego, amigos, pero sabía que tenía que trabajar. No podía dejarlo pasar”.

Sus padres se lo permitieron porque “llegaba al rodaje y se me iluminaba la cara. Era mi pasión. Había nacido para eso. Me encanta rodar. Soy muy peliculero desde pequeño, sueño con ir a Hollywood, ganar un poco más y ayudar a mi familia”, confesó.

Así como también explicó que dejó de ser académico porque “no estaba de acuerdo con muchas cosas. Pensé que había muchos favoritismos. Me desapunté, me desapuntaron. Dejaron de mandarme películas”.

Sus épocas más duras en el cine y su “desaparición” pública

Su éxito tan temprano hizo que el cuerpo le pidiera un descanso para poder reflexionar sobre lo que quería y lo que no: “Gané la Concha de Plata por 7 vírgenes y me retiré del cine. Me rallé porque esa vida no me gustaba, no era feliz, estaba agobiado. Ni por todo el oro del mundo quería seguir. Llamaron a un amigo para ser marmolista y le dije que iba yo, por 700 euros al mes. Me daba paz trabajar tranquilo. Lo dejé todo, pensaba que no volvería”.

Pero volvió a la vida del actor en la que a veces deja de sonar el teléfono con papeles: “Te rallas, te entran los miedos. Te preguntas qué vas a hacer. Lo aguantas, intentas tener la mente entretenida y piensas en positivo. Intentas que te sigan viendo, vas a eventos, programas, entrevistas...”. Y sobre esos programas le preguntó Jordi.

Ballesta recordó con cariño su paso por Splash o A Bailar, pero no dijo nada de Masterchef Celebrity - donde le expulsaron ante su desolación-. A la vez, que señaló los contenidos que ha rechazado: “No me vas a ver en un Supervivientes, en un Gran Hermano. Cada uno lleva su carrera como quiere y creo que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Hay varios programas que no se deben tocar. Me lo han ofrecido, y en rachas que no he ido tan bien de dinero, siempre he aguantado, esperando que me llegue un buen proyecto y me ha llegado”, dijo orgulloso.

Y acabó hablando de su última “desaparición” pública, como la calificaron los medios: “Yo siempre he sabido donde estaba, mis amigos y la familia también. Pero la prensa sensacionalista lo decía así, lo único que hice fue dejar las redes sociales. Estaba muy estresado, viciado, me enganché a contar toda mi vida ahí. Me lo recomendó mi representante y mi madre”, aclaró.