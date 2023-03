Juan y Medio se sincera en 'Las tres puertas': “Ya noto la merma. Yo no soy el que era, lógicamente”

Juan y Medio pasó este miércoles por Las tres puertas para hablar de su vida y de su carrera en televisión. Una larga y exitosa trayectoria profesional que en la última década ha estado marcada por La tarde, aquí y ahora, el programa que presenta desde 2009 en Canal Sur. El formato, conducido junto a Eva Ruiz, es conocido dentro y fuera de Andalucía por ayudar a gente mayor a encontrar pareja. Y María Casado aprovechó precisamente esto, que Juan y Medio pasa cada tarde rodeado de gente de avanzada edad, para preguntarle si le “asusta” hacerse mayor.

“Más que asustarme, me inquieta y me genera curiosidad (...) Me da curiosidad pensar qué será de mí. ¿Quién me va a tapar cuando esté sentado en una silla en la puerta de un cortijo en Andalucía y alguien me diga: 'Juan, pasa, que ya está la cena'? ¿Quién será? ¿Quién estará? ¿Qué será de mí? ¿Seré muy pesado? ¿Voy a molestar a los míos o seré el tipo que todavía tiene sentido del humor y gastará bromas y contará chascarrillos y tendrá a gente a su alrededor que lo quiera? Eso es muy bonito pensarlo”, respondió el presentador.

El andaluz, al que esta misma temporada hemos visto al frente del talent Dúos increíbles (La 1), también bromeó con su buen estado de salud y dijo ser un “portento”, aunque no dudó en reconocer que, con 60 años, ya no es ajeno al paso del tiempo, “Yo ya noto la merma, lógicamente. Yo no soy el que era, evidentemente”, dijo antes de aclarar, eso sí, que siempre ha sido una persona que se ha cuidado mucho. “Me cuido, pero no porque me cuide, sino porque nunca me he descuidado. No he fumado, no he tomado drogas en mi vida, no abuso jamás del alcohol...”.

Aun así, no han sido pocos los percances físicos que Juan y Medio ha sufrido a lo largo de su vida, ya sea por accidentes de tráfico, caídas de caballo o jugando al fútbol. De hecho, ha tenido que desmentir “un par de veces” su propia muerte. Una de ellas, por supuesto accidente de moto que publicó un medio de tirada nacional. “Me llamaron de un programa de televisión, pero fue genial porque me dijeron: '¿Hola, Juan. Te has muerto?”. Y lo desmentí. Dije: 'Mira, yo me acordaría en caso de haberme muerto'“, comentó el presentador a María Casado sobre aquel día.