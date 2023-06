La “Juana Dolores” de 'Polònia' se coló entre las cámaras para desear que cayera “un meteorito y lo reviente todo”

Tras la polémica entrevista que protagonizó el pasado lunes Juana Dolores en Més 324, frente a un asombrado Xavier Graset en el Canal 3/24, donde arremetió contra TV3, contra “la burguesía catalana que se esconde tras la socialdemocracia” y hasta deseó que le cayera un meteorito al “puto viejo de Trias”, el programa Polònia le ha dedicado un sketch.

La parodia viral de 'Polònia' sobre la campaña del PP y Ayuso para el 28-M: "Sigo con ETA y me la pela"

Más

Judit Martín se convertió en la escritora que aparece entre bambalinas, mirando a cámara directamente para asegurar que la televisión pública catalana es “burguesa. Basta de validar el sistema, tenéis que hacer como en las teles marxistas: hablar de mí”, dice.

Hasta que una regidora se le acerca para preguntarle quién es y ella responde: “Juana Dolores, poeta, polifacética y más poeta. Hablemos de mi libro, no, no, no quiero hablar de mi libro. No me cuentes tu vida, pava. No puede ser que los medios públicos estén hablando de mi libro cuando podrían no hablar de él”, asegura desconcertando a la trabajadora.

Desesperada, la regidora asegura que no le han invitado al programa y la imitadora desea que caiga un meteorito en ese instante para “reventar Polònia”, en referencia a lo que dijo en la entrevista. Mientras, la compañera pide a cámara que dejen de grabar y el sketch acaba con la voz de Juana llamándola: “Puta vieja”.