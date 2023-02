La jueza del Benidorm Fest 2023 Katrina Leskanich niega que hiciera una doble 'peineta' a cámara

Si después de la primera semifinal del Benidorm Fest 2023 parte del foco se lo llevó el llamamiento de los artistas participantes contra el odio, la segunda semifinal celebrada este jueves tiene un punto de atención mucho más curioso: la doble “peineta” a cámara de una jueza.

Algunos espectadores del festival se percataron de que Katrina Leskanich había sacado su dedo corazón con las dos manos justo en el plano en el que se la veía para la realización.

Fue aprovechando una intervención de la presidenta del jurado, Nina, tras las actuaciones de los participantes y antes del show de Álvaro Soler como artista invitado. De hecho, en ese momento Nina estaba alabando la labor de todo el equipo del Benidorm Fest que estaba haciendo posible el festival.

El vídeo no tardó en hacerse viral y replicarse en las redes sociales:

Aprovechando nuestra presencia en Benidorm, desde verTele hemos preguntado por lo ocurrido, y nos aseguran que la versión de Katrina Leskanich es que ella no hizo ninguna peineta.

La jueza ha explicado simplemente que ella habitualmente gesticula mucho, como en ese momento (a pesar de que quien hablaba era Nina y el resto guardaban silencio).

Katrina Leskanich es cantante y líder del grupo Katrina & the Waves, que representó a Reino Unido en Eurovisión 1997 y que ganó la edición celebrada en Dublín con la canción Love shine a light. Gran estrella de la canción de los años 80, ha logrado varios éxitos internacionales como Walking on sunshine (1985), Sun Street, Do You Want Crying o Que te Quiero.