Julia Otero preguntó a Silvia Alonso cómo vivió su entrevista en 'La Resistencia': “Sois pareja en la vida real”

Días de Tele dedicó su entrega de esta semana al 'Día en el que la televisión descubrió la amistad' a sus espectadores. Así, repasó series tan icónicas como Verano Azul, que ensalzaban a los amigos como protagonistas de la trama. También programas e invitó a parejas de famosos, conocidos por su vínculo.

Además de Juanma Castaño y Miki Nadal, acudieron a plató Adriana Torrebejano y Silvia Alonso que hablaron de su trabajo en la interpretación y de la amistad que les une. Pero antes de marcharse, Julia Otero preguntó de forma directa a Silvia por su comentada entrevista en La Resistencia:

“Con David Broncano sois pareja en la vida real y en la última entrevista os imagino en casa pensando, ¿qué hacemos, lo decimos o disimulamos?”, cuestionó la presentadora dejando sorprendida a la intérprete que respondió con titubeos:

“No es fácil, soy muy pudorosa, no me gusta exponer mi vida privada. Cuando hablas todo se puede tergiversar y es mi manera de proteger mi intimidad”, empezó recordando. Sin embargo, al verse obligada a promocionar su trabajo en el programa de Movistar+, todo la forzó a ello: “Tenía que promocionar un proyecto en un programa que presenta mi pareja. En la ocasión anterior no supe cómo gestionarlo a nivel público. Después pensé en ponerlo a mi favor”, confesó.

Otero asintió, señalando que entre los famosos hay dos actitudes muy marcadas: los que hablan de ello sin problema y los que deciden no hacerlo. “Me parece estupendo lo que hicisteis, demostrasteis que estabais acongojados y así la tercera vez será como coser y cantar”, señaló. Algo que la actriz dudó, entre risas.