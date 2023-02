Julia Otero relató la “trampa” que hizo Canal+ para emitir su primera película porno: “Fue histórico”

La nueva entrega de Días de Tele se centró en “el día que la tele perdió la virginidad”. Así, el programa de TVE presentado por Julia Otero narró la intrahistoria de aquel 5 de octubre de 1990, cuando Canal+ emitió la primera película porno de la historia de nuestro país.

El mensaje de Julia Otero a los que "presumen" de no ver la televisión en su regreso a TVE

Más

El espacio explicó que el film escogido fue Educando a Jamie, en el que varias azafatas de una aerolínea daban servicios “especiales” a sus pasajeros. Pero para llegar a tal emisión, los directivos de la cadena privada pasaron por varios procesos.

Jorge Iglesias, el que fuera editor de Canal+ en ese momento, narró cómo lo vivió: “En Francia se llevaba emitiendo el cine porno casi desde el inicio y funcionaba muy bien. Me llamó Juan Cueto [director de la cadena] y me dijo que íbamos a hacer historia de la TV en España. Me dijo que íbamos a emitir la primera película porno en el Plus pero que iba a ser problemático porque las fuerzas conservadoras podían oponerse. Por lo que me planteó hacer unos recortes a los planos más explícitos, a las eyaculaciones para pasar un primer filtro”. Una “trampa” que acabó acortando la película de 90 minutos a 60.

José Miguel Contreras, que también formaba parte de Canal+ en los 90, relató su versión: “Fue un proceso histórico. Cueto ideó las primeras películas porno censuradas con un criterio muy claro: el estado sólido vale y el líquido prohibido”, recordó entre las risas del público.

¿Cómo contraatacaron el resto de cadenas?

Ante tal cebo por parte de Canal+, el programa explicó que el resto de cadenas contraprogramaron con más contenido erótico: “La 2 emitió Historia de O, un poco 50 sombras de Grey con cardados, que logró casi 5 millones de espectadores”.

También TVE apostó por “el striptease en el programa de Ángel Casas, mientras que Telecinco decidió estrenar Ay, qué calor, un concurso festivo con chicas que enseñaban los pechos a menudo”.

Por lo que acabaron concluyendo que “aquella fue la noche con más contenido erótico en televisión de la historia de nuestro país”.