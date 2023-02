Kanye West y sus polémicas serán objeto de una docuserie en la BBC

La BBC está preparando una serie documental sobre Kanye West, el rapero estadounidense que en los últimos años ha protagonizado multitud de polémicas por sus mensajes ultraderechistas, racistas y antisemitas.

Tenemos que hablar sobre Kanye es el título provisional de esta producción conducida por el periodista de investigación Mobeen Azhar, ganador de un premio BAFTA y presentador del documental La batalla por Britney, en el que analizó la delicada situación que vivió la cantante estando bajo la tutela de su padre.

La nueva docuserie de la BBC recopilará en ocho capítulos la biografía del popular rapero de 45 años, que ha pasado de firmar contratos millonarios por su éxito como artista internacional, a perder grandes contratos por su afinidad con el nazismo.

We need to talk about Kanye coincidirá con la campaña política iniciada por el rapero, que en 2024 se presentará a las elecciones presidenciales de Estados Unidos con su propia candidatura.

No será la primera vez que lo haga. En 2020 ya intentó alcanzar la Casa Blanca, sin embargo, solo cosechó 60.000 votos (0.3% de las papeletas) en la docena de estados en los que se pudo presentar.

La docuserie se emitirá en Reino Unidos a través del canal BBC Two, tras lo cual podría buscar la manera de iniciar su expansión internacional.