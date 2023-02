Karol G desveló en 'El Hormiguero' las dos peticiones que le hizo Shakira antes de lanzar su canción 'TQG'

“Un año llevo esperándote” confesaba Pablo Motos a Karol G al verla sentada en la silla de El Hormiguero. “En todas las reuniones de invitados preguntaba cuándo vendrías, hasta que hace 15 días te confirmaron”, añadió mientras la cantante le chocaba la mano.

Era la primera visita de la cantante colombiana al programa de Antena 3 y lo hacía cuatro días después de lanzar 'TQG' su exitosa colaboración junto a Shakira. Y sobre ella ha girado gran parte de su entrevista.

“Ha sido un junte de dos mujeres que ha sido poderosísimo. Hemos elevado al género femenino a otro nivel, hemos demostrado la grandeza de las cosas que podemos hacer y ese debería ser el verdadero debate” explicó para responder al bombazo que ha supuesto el tema musical.

Pablo Motos le pidió que explicara cómo fue el proceso para ponerse en contacto las dos y crear la canción: “Hace mucho tiempo la había buscado. Ella me mandó el pasado año un tema con el que no me sentia realmente conectada. Pasó el tiempo y cuando me di cuenta de la situación que estaba pasando Shakira, recordé la canción que había escrito en el estudio en enero de 2022”, dijo refiriéndose a 'TQG'.

Se trataba de una letra que había guardado en un cajón porque tras el fenómeno de 'Mamiii' había decidido no seguir por ese camino: “Volví a tocar a su puerta porque tenía el tema perfecto. No quise intermediarios porque necesitaba que las dos la escucháramos. Y me dijo que sentía mucho la letra y me pidió por favor que la dejara cantar el primer verso que era mío y le dije que ok”, recordó.

Un verso que haría referencia al primero que interpreta Shakira:

“Verte con la nueva me dolió

Pero ya estoy puesta pa lo mío

Lo que vivimos se me olvidó

y eso es lo que te tiene ofendido

Y hasta la vida me mejoró

Por acá ya no eres bienvenido

y lo que tu novia me tiró

Eso no da ni rabia yo me río (yo me río)“

Pero no fue su única petición ante la colaboración: “La hicimos en octubre y me pidió que saliera antes la de Bizarrap, porque quería cerrar el ciclo con 'TQG' y así sanaría parte de su proceso con esto. Algo que entendí”.

Para finalizar, Motos quiso saber si el tema va dirigido directamente a alguien: “Ya hubo una canción muy clara de parte de ella y otra de parte mía, pero en este caso se sintió identificada con el tema y la quiso cantar porque formaba parte de su vida, y los artistas es lo que hacemos canciones de vivencias personales” respondió entre risas.