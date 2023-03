Katerina pide también abandonar 'Supervivientes' y recula tras la bronca de Jorge Javier: “Muy al límite no te veo”

Supervivientes 2023 ha arrancado su andadura en Telecinco con algunos imprevistos. En concreto, con varios amagos de abandono que han alterado el transcurso del reality. Tras la triple, y finalmente definitiva, intentona de Patricia Donoso de regresar a España, el programa empezaba este jueves anunciando la decisión de Katerina de seguir los pasos de su compañera.

'Supervivientes 2023' vivió el abandono definitivo de Patricia Donoso y el destierro del deportista profesional

Más

Tan solo una semana después del comienzo de la edición, la rusa se convertía en la segunda participante en querer salir voluntariamente del concurso. Ante este anuncio, Jorge Javier Vázquez se vio obligado a intervenir para hacer cambiar a la modelo de opinión.

“He decidido irme a casa”, empezó diciendo. “No me encuentro bien físicamente, me han picado mucho los mosquitos, cada día tengo más picaduras, tengo las piernas llenas. Ayer me empecé a encontrar muy mal. Hasta aquí, mentalmente tampoco me encuentro muy bien, ni muy cómoda. No estoy bien en general, ni con mi mente, ni conmigo misma, ni físicamente”, explicaba al presentador a través de una conexión en directo.

“¿Tú que pensabas que era Supervivientes?”, le preguntó irónico el catalán. “Yo sabía lo que era Supervivientes. Me siento orgullosa por haber venido y por haber aceptado participar. No me arrepiento de haberlo probado, pero creo que cada persona tiene sus límites”, se justificó.

Jorge Javier abronca a Katerina

Jorge Javier Vázquez comenzó entonces a reprenderla en un rapapolvo que sacudió a la joven: “Katerina, sinceramente, yo te veo y muy al límite no te veo. Físicamente, estás estupenda, que te piquen los mosquitos es normal en Honduras, y que sea algo duro el concurso, pero decírmelo la primera semana...”, se quejó.

“Tu decisión provoca muchísimos quebraderos de cabeza a una organización que tiene que cambiar muchísimas cosas. Creo que tienes todo por hacer en el concurso”, dijo el presentador, intentando animar a la robinsona, de la cual confesó que cree que puede llegar muy lejos en la edición.

Finalmente, para terminar de convencerla, Telecinco puso a Katerina en contacto con su padre: “A mí me ha pasado más de una vez en la vida lo mismo, pero he sacado fuerzas y he seguido, y ahora me siento orgulloso de haberlo hecho”, le dijo a su hija, que finalmente cambió de parecer.

“Gracias Jorge. Si va a peor... Me voy a dar una semana. Voy a ver qué tal me encuentro”, declaró minutos antes de regresar a la Palapa. “Me veo capaz de afrontar los problemas, creo que aún no era mi momento de abandonar Supervivientes”, explicó a sus compañeros.