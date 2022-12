Kiko Hernández asegura que Belén Rodríguez ha denunciado a 'Sálvame': “Va a llegar en breve”

La tensión entre Belén Rodríguez y el equipo de Sálvame está lejos de rebajarse. La tertuliana no ha vuelto al programa desde que estallara su enfrentamiento con Kiko Hernández, y no parece que tenga intención de hacerlo próximamente. Al menos eso dice el que un día fue su compañero y amigo, que este jueves hizo una importante revelación al respecto en el programa de Telecinco.

En un momento de la tarde, Jorge Javier Vázquez y sus compañeros aprovecharon la reaparición mediática de Belén Rodríguez -acudió a una fiesta flamenca- para hablar sobre ella. O para ser exactos, para que el presentador preguntara a Kiko Hernández si algún día él y su otrora compañera volverán a a ser amigos. “No”, dijo tajante el tertuliano antes de devolver la pregunta a Jorge Javier, que respondió con indiferencia.

De hecho, ambos reconocieron que tienen “bloqueada” a Belén Rodríguez. “Yo he borrado su número de teléfono”, añadió el ex 'gran hermano', que de recibir una hipotética llamada de Belén, la enviaría “spam”. “Spam es basura”, aclaró, por si había alguna duda. “Es una etapa que se ha acabado, y ya está. Se ha acabado. Hay que saber despedirse de las cosas. Y madurar”.

“¿Cómo vas a denunciar a la empresa que te paga?”

“Le deseo que le vaya muy bien en la vida, pero que no esté yo en esa vida”, añadió el tertuliano. Es más, reconoció que “me gustaría que volviera a trabajar donde sea”, pero aunque en su día dejó abierta la puerta a trabajar en el mismo programa, este jueves la cerró por completo: “No coincidiría con ella”.

“Pues a este programa le consta que la han llamado para trabajar”, señaló entonces Jorge Javier, si bien su compañero no lo tenía tan claro: “Yo creo que no, eh. ¿Después de la denuncia?”. “Es que aquí no se ha recibido nada todavía”, comentó el presentador. “Ah, pues va a llegar en breve. Ha denunciado. Y además sé que hay gente que le ha dicho que quite la denuncia porque es su vía de trabajo. ¿Cómo vas a denunciar a la empresa que te paga?”, respondió Kiko Hernández.

Cabe recordar, llegados a este punto, que Belén Rodríguez ya advirtió hace un más de un mes que demandaría a Sálvame si seguían hablando de su enfrentamiento con Kiko Hernández. De hecho, hizo llegar un burofax a La Fábrica de la Tele, la productora de Sálvame, en este sentido, según anunciaron entonces Terelu Campos y María Patiño. Ahora, la colaboradora habría ido un paso más y presentado una denuncia, según Kiko Hernández. Una cuya comunicación oficial estaría al caer.