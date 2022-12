Kiko Hernández estalla contra Chelo e insinúa su supuesta 'deslealtad' a 'Sálvame' con Antena 3

De 'broma' a 'bronca' hay pocas letras de diferencia, y en Sálvame es muy habitual que una acabe derivando en la otra. Así ocurrió este miércoles 28 de diciembre durante la inocentada que se le gastó a Chelo García Cortés. Las risas se cortaron en seco cuando Kiko Hernández la acusó de haber filtrado a Antena 3 información del programa que emite Telecinco.

Joaquín Prat 'pesca' en Sevilla para sustituir a Jorge y Alba: "Llévame a mí"

Más

Segundos antes de que estallara la polémica se había emitido un vídeo en el que Belén Esteban llamaba por teléfono a su compañera para contarle en exclusiva que estaba embarazada. Era falso, una invención del programa que produce La Fábrica de la Tele, pero la de San Blas aprovechó para tirarle de la lengua todo lo que pudo y más: “¿A qué compañeros crees que se lo debería decir?”, le preguntó con la máxima picardía.

Tras mencionar a los compañeros en los que podría confiar, Chelo le sugirió que no se lo contara a Kiko Hernández porque, de lo contrario, la noticia del embarazo se acabaría filtrando. Al acabar el vídeo, el tertuliano montó en cólera.

“Yo, ¿qué he filtrado a lo largo de mi vida?”, le preguntó completamente ofendido. Chelo no pudo responder más que con evasivas, sin poder utilizar algún ejemplo en su contra, así que intentó quitar importancia a sus palabras.

“No me acuses de filtrar porque estás mintiendo. En mi vida he filtrado nada, ni de una amiga como Belén Esteban, ni de una persona con la que llevo trabajando 20 años como tú, que no conozco tu vida ni me interesa. ¡Jamás!”, exclamó Hernández, muy interesado en dejar claro que ese no es su estilo.

“Podía haber filtrado lo más grande de este programa, de mis compañeros. Solo hay que ir los miércoles a los kioskos, para ver qué es lo que sale en una revista con la que yo colaboro, y qué sale en una con la que no colaboro, ¿vale, lista?”, agregó con toda la intensidad.

Antena 3 se coló en el punto álgido de la bronca

Chelo intentó defenderse, pero su compañero estaba tan molesto que no pudo expresar una oración completa. Es más, el tertuliano le devolvió el golpe haciendo una revelación que dejó pasmados a los presentes.

Aseguró que sobre Chelo pesaba la grave acusación de haber filtrado a Antena 3 información de Sálvame, dejando entrever que la periodista habría facilitado el guion del programa a una cadena de la competencia: “A la que han acusado toda la vida de filtrar ha sido a ti, empezando cuando empezamos aquí con la escaleta del programa a Antena 3. Y había pruebas”, le espetó.

La aludida negó que esto fuera cierto y se escudó en María Patiño y Gema López, con las que coincidió en la cadena de Atresmedia. “Eso es mentira, y aquí están María y Gema para responderte a eso”, gritó Chelo desde el otro extremo del plató.

Patiño y López estaban presentes pero no entraron en la discusión. Hernández tampoco dio más información sobre esta acusación de la que no presentó prueba alguna.

Chelo García Cortés trabajó en Antena 3 entre 1998 y 2011, tiempo durante el que fue colaboradora de programas como Sabor a ti y ¿Dónde estás corazón?. Al acabar éste, la periodista pasó a Telecinco, la única cadena que siguió apostando fuerte por la información del corazón.