Kiko Hernández defiende el “mérito” de 'Sálvame' y aclara su posible fichaje por 'Supervivientes'

Kiko Hernández se ha convertido en las últimas semanas en uno de los colaboradores protagonistas de Sálvame. Su comentada amistad con el actor Fran Antón, y la guerra abierta que ha iniciado con su ya examiga Belén Rodríguez, ha colocado al tertuliano en el centro de las tramas del programa de corazón de Telecinco. Por todo ello, Hernández ha recibido una oferta para participar en la próxima edición de Supervivientes, tal y como él mismo confirmó en el espacio diario de Mediaset.

En las últimas horas, Kiko Hernández ha concedido una entrevista en la que ha aclarado si viajará a Honduras para participar en el reality de aventuras de Telecinco. “¿Puedes decirnos ya que vas a ir o está en el aire?”, le preguntaron en el espacio Con la piel de gallina del canal de Youtube Déjate de Historias TV

“Yo tengo una propuesta de tirarme desde el helicóptero este año y no sé si llegaremos a un acuerdo o no”, empezó confirmando. “Yo es el primer año que puedo ir porque mis hijas tienen ya seis años, antes era imposible. Y aún así, este año me cuesta. Yo le he dicho a ellas que me voy a Supervivientes y me dicen que no me vaya”, añadió recordando que su ausencia puede ser “por tres meses o por una semana”. “Yo creo que más una semana que tres meses”, bromeó.

Kiko Hernández da la cara por 'Sálvame'

Durante su entrevista, el programa sometió a Hernández a un cuestionario en el que acabó confesando que “sí ha potenciado una bronquilla en televisión para que subiera la audiencia”.

Al hilo de esto, le preguntaron al colaborador cómo era el día a día en Sálvame. “Lo que hay es mucha verdad. La gente se cree que está guionizado, pero en trece años es absolutamente imposible guionizar un programa como ese. Tiene mérito que siga funcionando, por los que trabajan ahí, por los que lo hacemos vivo, y por los directores, que tienen que crear toda la maquinaria cada mañana”, defendió.

“Es un programa que sigue muy vivo y que sigue teniendo enganchada a muchísima gente por las tramas y las polémicas”, zanjó el madrileño, que cree que su programa es “televisión en estado puro”.