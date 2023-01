Kiko Hernández lee en 'Sálvame' el burofax de Jorge Pérez mientras se mofa de él

Kiko Hernández ha estado unas semanas alejado de Sálvame, disfrutando de sus vacaciones de Navidad. A su regreso, el espacio de Telecinco le informó de que había llegado una carta a su nombre. Se trataba de un burofax que ha recibido por parte de Jorge Pérez y su mujer Alicia Peña. Mediaset decidió que este momento se produjese durante Sálvame Naranja Plus, la hora de programa emitida ahora en MiTelePlus, la plataforma de pago del grupo.

Tras Marta López, Kiko Matamoros, Miguel Frigenti, Rafa Mora, Kiko Hernández ha sido el último colaborador en recibir un aviso legal por parte del ganador de Supervivientes 2020 a cuenta de las declaraciones que los tertulianos realizaron tras destaparse su infidelidad a Alicia Peña con Alba Carrillo durante la famosa fiesta de Unicorn Content.

El escrito fue enviado el 30 de diciembre y, a través de él, los abogados del matrimonio le acusan de haber vertido “difamaciones carentes de veracidad y sin contrastar” con el objetivo de “darse notoriedad pública” hablando de su salud o de su intimidad sexual. “O sea, ¿lo de que le metiste a Alba la lengua hasta aquí estaba sin contrastar?”, se preguntó Hernández mientras leía la carta. “Yo necesito notoriedad pública a costa de Jorge, porque si no, cuando voy a Melilla la gente no me diría: ¡Kiko! ¡Kiko!”, añadió irónico.

Kiko Hernández le canta una canción de 'perdón' a Jorge Pérez

“Yo no he dicho nada sobre su salud, ni sobre su intimidad sexual”, aseguró antes de leer que se le exigía un perdón público a través del mismo medio por el que fue difundido. “Multa de 24 meses y multa de 6 a 12 meses de de pena de prisión. Vamos, que o me pongo de rodillas y pido perdón o me voy al talego ¿No?”, preguntó a sus compañeros antes de levantarse de su silla.

Acto seguido, se arrodilló en medio del estudio junto a Kiko Hernández para cantarles juntos a Jorge Pérez el famoso Perdóname de Camilo Sesto. Los tertulianos se tomaron a mofa el burofax del guardia civil y, acto seguido, le lanzaron otra pulla en forma de indirecta. “¿Esto vale como perdón? Pide perdón a los viejecitos del pueblo que os quedasteis con la herencia y luego ya vengo yo aquí y te pido perdón”, acabó diciendo el colaborador ante las cámaras de Telecinco.