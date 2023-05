Kiko Hernández desvela el polémico gesto de Yaiza durante la publicidad del 'Deluxe'

Viernes Deluxe se había garantizado una buena dosis de tensión con la visita de Ginés Corregüela. Recién expulsado de Supervivientes 2023, el rey de los bocadillos quería responder todas las acusaciones que se habían hecho contra él mientras estaba en la isla. Pero es que, además, el programa también convocó a su exmujer Isabel, a su hija Laura, a su actual pareja (Yaiza Martín), y a los presuntos amantes de esta, así que iban a saltar chispas en los estudios de Telecinco. Y así fue.

Quedó bastante claro que entre Yaiza e Isabel no hay buena relación, y prueba de ello es lo que supuestamente ocurrió durante un corte publicitario. Según desveló Kiko Hernández, Yaiza, que intervino desde la sala de invitados, hizo gestos despectivos sobre el físico de Isabel. Ella lo negó rotundamente.

“Durante la publicidad, Yaiza le estaba haciendo a esta señora así”, dijo el tertuliano mientras imitaba los gestos con los que la entrevistada, supuestamente, pretendió llamar “gorda” a su interlocutora.

Kiko hizo un llamamiento al realizador del programa para que recuperase las imágenes, y preguntó al público si era verdad lo que estaba contando. Todos asintieron.

“La estabas llamando gorda. Anda que estás con Brad Pitt tú, guapa. Deja ya de insultar y de llamar gorda a la gente porque te ha visto todo el público”, le reprochó.

Yaiza negó la mayor. Al parecer, según dijo, estaba haciéndole gestos al realizador por un asunto relacionado con la petaca, el aparato del sonido que llevan pegado al cuerpo.

“¡Venga ya, venga ya, que ni la miro, que yo ni la miro!”, exclamó muy enfadada. “¡Que no te equivoques, que ni la miro! Yo sólo estoy hablando de la petaca con el realizador”, gritó indignada, y se dirigió a la exmujer de Ginés. “Si te sientes aludida, es tu problema. Es la primera vez que te veo y va a ser la última. No me busques, que a mí no me vas a encontrar”.

En otro momento del programa, que estuvo casi totalmente dedicado al polémico tema, Kiko Hernández desveló que mientras se emitía un vídeo, Ginés dio “instrucciones a su exmujer y a su hija” para que no hablasen. Isabel no lo negó pero justificó a su exmarido: “Me ha dicho que me calle en un tema en el que no quiero hablar”.

“Me da rabia que es él quien está jugando con las tres... y os estáis peleando entre vosotras”, sentenció María Patiño.