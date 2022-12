Kiko Matamoros se burla de Avilés por su “ininteligible” discurso: “¡Vete ya a la granja!”

Kiko Matamoros y José Antonio Avilés han sido los encargados de protagonizar el último roce en Sálvame. Este tuvo lugar cuando el programa abordó el encuentro de Tamará Falcó con su exnovio Íñigo Onieva: el colaborador cordobés quiso explicar su percepción del asunto, que a Matamoros le pareció “ininteligible”.

El colaborador, que recientemente fue anunciado como concursante de la inminente segunda edición de Pesadilla en El Paraíso, explicó que una de las cosas que más le molestaban a Falcó es que, palabras textuales, “le den consejos que sean de ambos”. “O sea, que ella interprete consejos por celestinos de”, añadió. Después prosiguió su explicación, y habló de lo solo que estuvo Onieva cuando se anunció la ruptura con la marquesa de Griñón, ya que los medios le dieron la espalda.

El veterano tertuliano quedó cuando menos confuso por el embrollado discurso de su compañeros, y se lo hizo ver con contundencia: “Mira, Avilés: lo que acabas de decir es ininteligible”.

Además, aprovechó para hacer alusión al reality de Telecinco: “Vete a la granja esa rápido, a ver si te entienden los cerdos”, le dijo Matamoros aprovechando lo poco entendible que resultó ser en algunos momentos su discurso.

“Avilés, ¿te tenemos aquí para esto?”

“Pues si quieres, antes de irme a la granja déjame desfogar contigo en el camerino”, replicó el colaborador. Tras ello, Adela González le preguntó si tenía el teléfono de Falcó, a lo este respondió que sí. Rafa Mora aprovechó para insistir al futuro concursante del reality que llamase a la aristócrata. Avilés, entonces, se contradijo: “No, yo no tengo el teléfono”.

Los colaboradores continuaron debatiendo sobre el tema, invalidando la información de Avilés: “Perdona, ¿que Íñigo Onieva no quiere saber nada de Tamara Falcó? Pero de verdad Avilés, ¿te tenemos aquí para eso?”, espetó Mora, ante un rostro visiblemente molesto del colaborador.

“Menos mal que te vas a la granja, Avilés, para centrarte un poco”, le dijo Kiko Hernández, mientras que Matamoros y Mora pedían su salida del plató. En ese momento, el futuro concursante se levantó de su asiento y se dirigió a la salida.

“Hasta para eso me desmiente”

“¿Sabes por qué me voy? Porque a mí hay temas en los que yo no me meto, porque no puedo. Pero sino me metía hasta en el charco”, le dijo Avilés a Adela. “Pero si en el charco te metes siempre”, contestó en tono jocoso Matamoros, quién acompañó al colaborador en su camino hasta la salida.

“Que caminata más tonta estás haciendo”, agregó Hernández. Ya allí, junto a Valldeperas, los dos colaboradores discutieron sobre unas declaraciones de Falcó y su encuentro con Onieva. Según la información de Matamoros, esta había dicho: “Sí, fuímos juntos a la misa”.

Alzando la voz y ensordeciendo a los espectadores, Avilés negaba que “ir juntos” significase llegar al sitio acompañado el uno del otro, sino que se encontraron ya allí una vez dentro. Ninguno de los presentes entendía lo mismo, y se justificaban en que “ir juntos”, era justo eso, ir a un sitio los dos.

Sin conseguir que entrase en razón, Matamoros acabó reprobando a Avilés: “Fíjate la idiotez del matiz, hasta para eso me desmiente”, y reiteró: “¡A la granja, vete ya a la granja!”.