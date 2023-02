Kiko Matamoros tiene nuevo proyecto en Mediaset fuera de 'Sálvame' con su pareja Marta López

Kiko Matamoros es uno de los rostros principales de Telecinco, ya que es uno de los tertulianos más recurrentes en los diferentes programas que conforman la parrilla televisiva de la cadena. Ahora, el colaborador extiende su relación profesional con Mediaset y salta a Mtmad en compañía de su novia Marta López Álamo. Juntos conducirán el nuevo videopodcast de la plataforma de vídeos online de la compañía.

Amar para vivir es el título del programa que Kiko Matamoros y Marta López presentarán en Mtmad. La pareja se comprometió en matrimonio hace unos meses y se encuentran preparando una boda que se celebrará el próximo 2 de junio en Madrid.

Así es el nuevo videopodcast de Kiko Matamoros y Marta López

Por este motivo, Mediaset les ha regalado la oportunidad de tener un espacio propio desde el cual conversar y reflexionar sobre los aspectos más polémicos de su relación. Ambos charlarán sin complejo sobre la gran diferencia de edad que existe entre ellos, o cómo gestionan la fama, al ser una pareja colocada siempre en el foco mediático.

Mediaset asegura en una nota de prensa alojada en página web que “Kiko y Marta nos colarán en el sofá de su casa y, como si de una reunión entre amigos se tratase, debatirán sobre un gran tema relacionado con el amor, la vida y su propia relación”.

💓 El mejor regalo de San Valentín 💓Marta López Álamo y Kiko Matamoros llegan a #mtmad con un nuevo videopodcast en el que prometen hablar de todos los temas más controvertidos de su relación #AmarParaVivir, muy pronto en #mtmad https://t.co/ntHU3ClFMN — mtmad (@mtmad) 14 de febrero de 2023

“Acepté porque me lo propusieron y me pareció muy buena idea. A mí siempre una cosa que me han preguntado mucho, y me han demandado mucho los seguidores por Instagram, es el tema de cómo llevo la diferencia de edad, cómo llevamos las críticas que por desgracia nos llegan. Cómo lo llevan tus padres, cómo se los conté, etc”, ha avanzado López Álamo en una entrevista con Nagore Robles y Alba Carrillo, confirmando que se llevan 40 años entre ellos.

La modelo asegura que sobre todo ello reflexionarán en su nuevo proyecto, el cual tendrá una obra literaria, fílmica o artística como premisa que les llevará a plantearse un gran dilema universal y a debatir hasta encontrar una respuesta. En cada episodio, se abordará un tema diferente. “Además de ser como una terapia para nosotros, vamos a debatir de muchas cosas. Más que terapia es como para ayudar a otra gente”, ha señalado la joven.