Kiko Matamoros tuvo que aclarar su comentario en directo: “Tiene cara de subnormal”

No es el primero, ni probablemente será el último, pero Sálvame sumó este jueves un nuevo ejemplo a su largo historia de 'micros abiertos'. Esta vez el protagonista fue Kiko Matamoros, que realizó un comentario ofensivo por lo bajini que luego tuvo que explicar.

La historia comenzó en el ecuador de Sálvame Naranja. Concretamente, mientras Baby Solano, otrora reportero de Vuélveme loca, estaba realizando una conexión en directo desde la puerta de la casa de Anabel Pantoja. Durante la misma, Matamoros empezó a realizar diferentes comentarios en voz bajas, todos inentendibles salvo uno, el siguiente: “Tiene cara de subnormal”.

Momentos antes, Baby Solano se había marcado un baile y había hecho gala de su carácter “dicharachero”, como así lo definió María Patiño. Un carácter, a priori, opuesto a la seriedad de Matamoros. De ahí que su comentario, unido al momento en que se produjo, fuese interpretado como un menosprecio hacia el reportero, tal y como lo entendió una parte de la audiencia.

De hecho, las críticas en redes sociales llegaron hasta el equipo del programa, incluido al propio Matamoros, que aunque mostró indiferencia hacia las mismas, tomó la palabra para aclarar lo ocurrido. “No te voy a pedir perdón, porque no tengo que pedirte a ti perdón, porque durante tu directo sí he pronunciado yo una palabra mientras hablaba de broma y de cachondeo con Kiko Hernández. Eso sí, en un acto de poca profesionalidad, porque estaba un poco fuera de lo que tú estabas contando, he proferido un insulto referido a otra persona, pero no era a ti en absoluto”, aseguró el tertuliano, que no se disculpó con Baby Solano.

Acto seguido, Kiko Hernández intervino brevemente para decir que Matamoros y él estaban “hablando de algo que ocurrió en Todo es mentira”. “Lo del caso del Tito Berni, vamos”, añadió en alusión al especial emitido la noche anterior por Cuatro. “En cualquier caso, que sepas que no es nada contra ti, para tu tranquilidad y la tranquilidad de todo el mundo. Te respeto. me pareces un grandísimo profesional y nos haces muchísima gracia”, dijo a continuación Matamoros para incidir en sus explicaciones.

Baby Solano las aceptó de buen grado para dar por zanjado el asunto: “Sin problema alguno, Kiko. Como tú dices, no hay que pedir perdón. Y yo tampoco te tengo que perdonar nada. Yo estoy contentísimo de estar con ustedes, de conectar cada tarde e intentar que se diviertan y se entretengan un poquito a todos, así que no tengo nada más que decir”.