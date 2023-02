Kiko Matamoros se disculpó con un redactor de 'Sálvame' tras insultarle en directo

Kiko Matamoros arremetió este viernes contra el redactor de Sálvame que había realizado un vídeo sobre la supuesta infidelidad de la novia del tertuliano, Marta López Álamo.

Kiko Matamoros insinúa posibles medidas contra 'Sálvame' por el "aquelarre" contra su pareja

Más

En ese vídeo se hizo una afirmación que le molestó especialmente: “El paso de Kiko Matamoros por la sala de los ciervos, se recrudece todavía más. Al parecer, el menosprecio de su novia Marta habría llegado más lejos”, se le escucha decir al locutor, contra el que Matamoros descargó toda su rabia.

“Por la sala de los ciervos habrá pasado la puta madre del que ha escrito ese texto”, exclamó el colaborador de Sálvame cuando acabó dicho reportaje. Sus compañeros le pidieron contención, pero él, lejos de hacerles caso, insistió en el insulto: “Repito: por la sala de los ciervos habrá pasado la puta madre, sí, la puta madre, del que ha escrito ese texto”.

El tertuliano dijo estar “hasta las narices de especulaciones, bulos y gilipolleces”. “El que tenga una prueba que la aporte y luego que demuestre en un juzgado que esa prueba es cierta”, añadió. Es más, incluso advirtió a la dirección del programa con tomar acciones judiciales si continuaba el “aquelarre” contra su pareja.

El redactor en cuestión, Narcís Naudí, reaccionó en Twitter: “Kiko Matamoros ha quedado retratado con sus palabras y su 'educación'. Nada más que decir (...) Lo que me duele no es que se meta conmigo (no es la primera vez). Lo que realmente me duele es que haya mencionado a mi madre de esa manera tan sucia. Por ahí no paso”, escribió.

Sí, soy yo el que hoy ha recibido por parte del “señor” Kiko Matamoros. Pero lo que me duele no es que se meta conmigo (no es la 1a vez). Lo que realmente me duele es que haya mencionado a mi madre de esa manera tan sucia. Por ahí no paso. Gracias a todos x el apoyo. ❤️ https://t.co/E31jga7eDg — Narcís Naudí (@narcisnaudi) 3 de febrero de 2023

Por Twitter le llegaron infinidad de muestras de apoyo, entre ellas la de Germán González, otro redactor de Sálvame que también estuvo en la diana de Matamoros por un vídeo que no le gustó.

La reconciliación: “Te vuelvo a pedir perdón y te doy un abrazo”

Minutos después, las presentadoras del programa le hicieron saber que el locutor del vídeo estaba molesto con él, por lo que entonó el mea culpa tras hacer un matiz: su insulto no iba dirigido a quien había puesto voz al vídeo, sino a la persona que había escrito el texto.

“Fíjate si sabía lo que decía, que no he mencionado 'al redactor', al señor que ha hecho ese vídeo, sino 'al que ha escrito esto'. Le pido disculpas a él, a su madre si tiene la suerte de tenerla, y a toda su gente”, expresó el tertuliano.

Después llegó el aludido, que irrumpió en el plató para escenificar la paz. “Entiendo que lo que escribimos, a veces, no es del agrado de todos. A mí me puede decir lo que quiera y puedo entenderlo, pero a mi madre déjala en paz porque ella no tiene la culpa de nada”, argumentó en su defensa.

Matamoros no le quitó un ápice de razón y volvió a mostrar su arrepentimiento: “Te agradezco que me des la oportunidad de volver a disculparme. Sabes que es un insulto que verdaderamente no va dirigido a la progenitora sino al individuo al que le quieres faltar el respeto. Te vuelvo a pedir perdón y te doy un abrazo”, le dijo para dar por zanjado este asunto.