Kiko Rivera ataca a Asraf Beno y pide su expulsión de 'Supervivientes 2023': “Es tonto y gilipollas”

Kiko Rivera ha dado su opinión sobre Superviventes 2023 a través de redes sociales, y no ha dudado en propiciar un ataque directo a Asraf Beno, pareja actual de su hermana Isa Pantoja.

Kiko Rivera se queja del veto de Telecinco que le impide "defender" a Manuel Cortés en 'Supervivientes'

Ya con anterioridad el hijo de la folclórica se había quejado del veto de Mediaset a su persona, razón por la cual el concursante no puede ser nombrado en los programas de Telecinco y mucho menos ir a alguno de ellos. Sin embargo, eso no le está impidiendo opinar del reality a través de redes sociales, en esta ocasión para criticar a Asraf.

“Quiero que se vaya Asraf porque no me cae bien y punto. Los iluminados de turno dirán: 'ay, porque no es español, ¿no?'. No, porque es gilipollas”, declaró. “No me cae bien, no porque no sea español, no me cae bien porque es tonto y gilipollas y punto. Y no me cae bien, no me cae bien y ya está”, reiteró a continuación.

ESTO ES LAMENTABLE



Kiko Rivera diciendo que no le cae bien Asraf por que es GILIPOLLAS Y TONTO



Una vez más retratándose Kiko… me parece todo tan lamentable #SalvarAsraf pic.twitter.com/2lDDsop3Cs — Germán Cotán (@GermanCotan) 14 de abril de 2023

“Soy 'manuelista' y estaré siempre con él”

Rivera declaró anteriormente que quería ir a defender a Manuel, su primo e hijo de Raquel Bollo y participante del reality, y aseguró que es “manuelista”. “Manuel es mi primo, es mi hermano, es mi familia y estoy al 100%. Todo aquel que esté en contra de él, está en mi contra. Soy 'manuelista' y estaré siempre con él. Siempre”, declaró.

Una opinión que se contrapone a la de su hermana Isa Pantoja, ya que Manuel y Asraf Beno están teniendo numerosos roces durante el concurso, algo que le duele a la hermana de Kiko Rivera, que ha afeado la actitud de Manuel en los platós de Telecinco.