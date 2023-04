Kiko Rivera entró en TVE para reconocer su 'plantón' a Santiago Segura: “No era una excusa”

Tras ser vetado en Mediaset, Kiko Rivera aceptó la invitación de TVE para participar en Días de tele. El hijo de Isabel Pantoja intervino por videoconferencia en el programa de Julia Otero, al que fue llamado por su amistad con Santiago Segura.

Porque ese era el debate de la noche: la amistad. Y el famoso disc-jockey, que trabajó a las órdenes del cineasta en Torrente 4, hizo una breve aparición en la cadena pública para explicar cuál es la relación que le une con Segura.

El rodaje de la película (estrenada en 2011) fue un revulsivo para Rivera. “Cuando Santiago me llamó fue como cumplir un sueño. Disfruté muchísimo porque me pilló joven, aunque en una época complicada de mi vida. Llegaba tarde a los rodajes y me costó muchísimo, pero yo creo que al final lo hice lo mejor que pude, aunque no me ha vuelto a llamar, así que no lo hice demasiado bien”, bromeó.

El director le felicitó por el “excelente” trabajo que hizo sin tener experiencia en el cine, pero hizo una corrección: sí que le llamó para otra de sus películas.

“Tienes que reconocer que sí que te he llamado alguna que otra vez, pero no pudiste por problemas”, le dijo. Sin embargo, pero el hijo de La Pantoja, al que ya nadie puede mencionar en Telecinco, no recordaba haber tenido una oferta tan importante como la primera: “Pero no fue para una película, ¿no?”.

“Sí”, confirmó el cineasta. “Era para que hicieras un papel de disc-jockey que al final hizo Cañita Brava. Dos días antes me dijiste: 'no puedo ir por problemas familiares'”, añadió para refrescarle la memoria.

Surtió efecto este detalle, Kiko recordó aquellas gestiones que acabaron en nada y se justificó de nuevo ante el prolífico director: “No era una mala excusa, era la verdad en ese momento. Pero yo estaría encantado de volver a hacer cosas contigo”, insistió al finalizar su intervención.