Kiko Rivera se queja del veto de Telecinco que le impide “defender” a Manuel Cortés en 'Supervivientes'

A Kiko Rivera le gustaría que Telecinco le diera la posibilidad de defender a su primo Manuel Cortés, que está concursando actualmente en Supervivientes 2023. Sin embargo, el hijo de Isabel Pantoja es uno de los famosos vetados por Mediaset, así que lo tiene bastante complicado.

Rivera es consciente de la situación, y así de claro lo dejó este miércoles en un vídeo que publicó en las redes sociales. “No me dejan ir a visitarle, no me dejan ir a defenderle... No me dejan ir a ningún sitio”, se le escucha quejarse en ese vídeo que grabó en directo mientras sus seguidores le hacían preguntas.

Asegura que estaría “encantado” de hacer lo que hacen los familiares de los concursantes del reality: viajar a Honduras para sorprender a los robinsones o acudir a las galas del programa para defenderles de cualquier ataque.

En este caso, las críticas hacia Manuel Cortés están llegando –paradójicamente– desde su propia familia. Su prima Isa Pantoja ha arremetido contra él porque tiene constantes enfrentamientos con su novio Asraf, que también está en la isla.

Ante esta coyuntura, Kiko Rivera, que no se lleva especialmente bien con su hermana Isa, se ha posicionado en el bando de Manuel Cortés, al que defendería con gusto en el plató de Supervivientes. “Me encantaría porque seguramente pondría a más de uno en su sitio, incluido a todo el que tenga que incluir”, sentencia.

“Manuel es mi primo, es mi hermano, es mi familia y estoy al 100%. Todo aquel que esté en contra de él, está en mi contra. Soy manuelista y estaré siempre con él. Siempre”, subraya el cantante, cuyo nombre no se puede ni mencionar en los programas de Telecinco.

Rivera, que hace unos días estuvo en TVE, es uno de los famosos afectados por este veto que implica a otras muchas estrellas del panorama televisivo que hasta hace pocos meses recibían muchísima atención en los platós de Mediaset. La nueva directiva del grupo cree que es necesario desviar el foco hacia otras celebridades.