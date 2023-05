Kira Miró denuncia los “reportajes sexis” que estuvo “obligada” a hacer en su juventud como parte de la promoción

Kira Miró relata las sombras de su carrera profesional sobre todo en su juventud, donde la modelo y actriz tuvo que hacer algunos “reportajes sexis” por obligación.

La intérprete estrenó el pasado 28 de abril Pollos sin cabeza, la nueva serie española de HBO Max que se toma con humor las miserias que rodean al fútbol. Con motivo de su nuevo proyecto, Kira Miró ha acudido a algunos medios donde ha promocionado la serie, como es el caso de Eh! Podcast, conducido por Javi Ivànyez.

En esa charla, la actriz repasa su carrera profesional junto al anfitrión, y se pronuncia sobre algunos temas de su juventud. Fue a raíz de una afirmación realizada por la intérprete donde comparaba Instagram con un Tamagotchi, al que hay que estar continuamente “dándole de comer”, cuando Javi Ivànyez quiso preguntar por el tema de las promociones en redes sociales.

“¿Qué ha mejorado Instagram respecto a lo que había antes?”, fue la pregunta del entrevistador. “Yo del mundo de las redes no tengo ni idea”, declara la intérprete, que empieza a hablar sobre cómo promocionaban antiguamente los trabajos. “Cuando yo tenía veinte años, parte de la promoción de tus proyectos estaba en las revistas masculinas”, comienza diciendo.

“Eran reportajes sexis”, añade. “Eran sin ropa, en ropa interior, etc. Y eso estaba incluido, no te pagan extra ni iba aparte. Tú estabas obligada, como todo, a hacer todas las promociones, y las revistas masculinas estaban a la orden del día. Tú veías que tus referentes salían ahí, con lo cual, tú también tenías que salir, y el productor te decía: 'Estas hay que hacerlas'”, prosigue relatando.

“Llegó un momento en el que dije: 'No quiero hacer más porque me estoy exponiendo'”, afirma Kira Miró.

“Yo con 20 estaba obligada a hacerlo”

La actriz prosigue, celebrando el avance: “Eso ahora no pasa. Las niñas de veinte tienen su Instagram, y ellas se encargan si quieren o no de hacerse sus propios reportajes y sus fotos sexis. Yo veo a mucha gente que se hacen unos fotones, y se las hacen porque ellas quieren”.

“Yo con veinte estaba obligada a hacerlo como parte de la promoción de la película. Eso ahora las niñas no lo tienen, y yo ahora me podría haber ahorrado unos cuantos titulares bastante incómodos detrás de una foto mía sexi. Por suerte ahora ellas están protegidas y enseñan lo que quieren”, concluye, tras lo que afirma que está un poco “perdida” ahora con el funcionamiento de las redes sociales. “Instagram se ha convertido en una revista de cotilleo”, declara tras comentar que algunas publicaciones de su vida tienen más likes que las de sus proyectos personales.

“Ojalá hubiéramos tenido coordinador de intimidad”, comenta un rato después al ser preguntada por esta nueva figura de los rodajes. Ya que afirma que antiguamente hacer escenas comprometidas era “ir a la guerra con productores que igual no eran empáticos con el actor”. “Ahora se cuida todo con muchísimo respeto, y antes no, y era incómodo”, relata, tras lo que afirma que los chicos de las producciones no iban a ninguna portada de ninguna revista. “Las chicas tenían que hacerse las más finas, y las menos finas. Ahora si buscas en Google no salen, pero yo tuve años que buscabas mi nombre y solo salían esas fotos. Y yo soy más que eso”, concluye.