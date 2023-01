Kira Miró descoloca a Broncano con un regalo para aprender sobre poliamor: “Es como ir a Hacienda”

La promoción de Machos alfa llevó a Kira Miró al plató de La resistencia este martes 17 de enero. Y la actriz no dudó en traer consigo un regalo temático muy apropiado para David Broncano.

“Estamos en el Top 10 en trece países”, se congratulaba la intérprete, antes de entregarle en primer lugar, un perfume especialmente hecho para él, Eâu de 'Macho', y el libro Opening Up, el libro sobre poliamor y parejas abiertas que su personaje en la comedia regala a su pareja. “Está muy interesante. Es un libro que me dio Alberto Caballero antes de empezar la serie para que lo leyera y entendiera por qué mi personaje quiere abrir la pareja y tiene esa manera de pensar”.

“Esto es increíble, es como ir a Hacienda”

Broncano quedó un tanto estupefacto con el volumen, que no paraba de ojear mientras Miró hablaba sobre la serie de Netflix. “He hablado con gente que está en estas movidas, y les veo la gracia en alguna ocasión”, aseguraba, y añadía haber visto casos cercanos en los que las parejas abiertas no funcionaban.

A continuación, el cómico encontraba entre las páginas “una especie de formulario” que lo dejaba particularmente impactado: “Es como una especie de contrato previo, [para saber] si tú estás OK con hacerlo para que luego no haya confusiones... Esto es increíble, es como ir a Hacienda”.

Broncano pasaba a leer algunas de las preguntas: “'OK a hacerlo', 'OK a recibirlo', todo con casillas... 'Depende de' con espacio en blanco...”, recitaba entre risas. “Esto me flipa”. Aprovechó la oportunidad para preguntar a Miró si ella había estado en alguna de estas situaciones en su vida personal, cosa que no quiso contestar, aunque sí puso ejemplos de circunstancias posibles para abrir la pareja: “Es como subarrendar un piso”.