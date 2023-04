'La isla de las tentaciones 6' cierra sus hogueras tras apagar fuegos en Telecinco y con novedades de futuro

El fuego de La isla de las tentaciones 6 se enciende por última vez esta edición con la celebración de las hogueras finales. Una ceremonia imperdible para todo seguidor del reality que se emite este lunes 17 de abril en prime time, y que junto al Reencuentro y los Debates pondrá el broche a una temporada que apunta a ser la menos seguida del formato, pero que ha sido igual de salvadora para Telecinco.

Nuevo avance de las hogueras finales de 'La isla de las tentaciones', con 'recado' de Sandra Barneda

La sexta edición del programa que presenta Sandra Barneda llegó al canal principal de Mediaset el pasado enero, apenas unos días después de poner el broche a la quinta. Un estreno que sorprendió por estar tan pegado a la emisión más reciente, pero que parecía justificado por la necesidad que imperaba en Telecinco en un inicio de 2023 más complicado de lo habitual en lo que a audiencias se refiere.

La cadena privada, que en esos momentos acababa de estrenar la segunda temporada de su fallida Pesadilla en El Paraíso, decidió “quemar” el cartucho de Las tentaciones mucho antes de lo que los espectadores esperaban, teniendo en cuenta que la quinta edición ya había experimentado una bajada en audiencias.

Mientras muchos pedían un descanso para la que desde 2020 ha sido una de las marcas estrella del entretenimiento televisivo, Telecinco lanzó sin miedo la sexta temporada de La isla de las tentaciones, de la que no dudaban afirmar que iba a incluir situaciones inéditas y “un arranque nunca visto”. Lo hizo con el riesgo evidente de ahondar en su desgaste, pero también con la seguridad de que iba a ser su mejor carta junto a Supervivientes para el primer semestre del año.

El balance de 'La isla de las tentaciones 6'

Y así ha sido. Con 12 de las 14 entregas emitidas en la noche de los lunes, La isla de las tentaciones 6 promedia un 13.4% de cuota y 1.551.000 espectadores en Telecinco.

A falta de conocer los datos de las hogueras finales y el Reencuentro, que previsiblemente incrementarán la media en unas décimas, se trata por ahora del registro de share más bajo de todas las ediciones. En lo que respecta a los espectadores, mejora en estos momentos el promedio de la quinta edición, que si nada cambia quedaría como la menos vista del reality.

Audiencias de 'La isla de las tentaciones':

La isla de las tentaciones 1 (2020): 24.1% y 3.026.000

La isla de las tentaciones 2 (2020): 22.5% y 2.875.000

La isla de las tentaciones 3 (2021): 26.3% y 3.114.000

La isla de las tentaciones 4 (2021-2022): 15.8% y 1.973.000

La isla de las tentaciones 5 (2022): 14.1% y 1.508.000

La isla de las tentaciones 6 (2023): 13.4% y 1.551.000* (a falta de dos emisiones)

Ahora bien, por no incurrir en comparaciones injustas con las ediciones récord de los 3 millones de espectadores, conviene no perder de vista el contexto en el que todas ellas se estrenaron. Y es que el Telecinco de inicios de 2020 no es el de 2022 ni el de 2023, donde atraviesa por una crisis de modelo que se plasma en las audiencias y en ese liderazgo que ahora ostenta Antena 3.

En esta realidad, lo cierto es que La isla de las tentaciones 6, pese a ser la segunda menos vista y la que cuenta con un share más bajo de todas las emitidas, se despide con un balance positivo para su cadena. En un momento en que a Telecinco le cuesta imponerse en el horario estelar, el reality ha liderado nueve noches de doce. Lejos de los datos de antaño, sí, pero en la media de lo que necesita en la actualidad un formato televisivo para ser líder nocturno tras El Hormiguero, como ya hemos analizado.

Sólo Supervivientes es la otra marca de Mediaset que consigue un liderazgo que antaño era natural, y que ahora podría considerarse un logro. Y ese es el gran valor que ha aportado la sexta edición de Las tentaciones, que ha apagado fuegos y únicamente ha sucumbido tres noches: una ante Hermanos, y dos contra MasterChef 11.

Nuevos giros ante el cada vez más difícil “efecto sorpresa”

Tan cierto es señalar que La isla de las tentaciones 6 ha cumplido en el Telecinco actual, como detectar que el formato lleva tiempo notificando síntomas de desgaste. El programa de Cuarzo Producciones es una marca fiable que tiene un público fiel y que garantiza siempre un rendimiento mínimo, pero como todos los formatos de este género, tiene potencial para brillar más cuando se presenta como un estreno esperado que el espectador coge con ganas, que cuando se encadenan ediciones sin dejar que nadie las “eche de menos”.

En ese sentido, la decisión de Mediaset de prescindir de los Debates cuando llegó Supervivientes ha podido ayudar a no sobreexplotar el programa durante el transcurso de la edición. Y es que lejos de minimizarse la conversación social, la ausencia de la gala de plató no se ha notado en el desarrollo de las tramas ni en el seguimiento de la emisión principal, la que a la postre concentra el interés de los espectadores y de la propia cadena.

En lo que respecta al contenido, La isla de las tentaciones 6 podría calificarse como la “más fuerte” del reality hasta el momento, tanto por los acontecimientos ocurridos en las Villas como por su sucesión a lo largo de las galas. Lo más notorio es que en esta temporada, el 60% de los participantes han caído en la 'tentación', y únicamente ha habido una pareja en la que no ha habido infidelidades por alguna de las partes: Manuel y Lydia.

Además, se han vivido situaciones inéditas como el desmayo de Elena en una hoguera, el abandono de un soltero o el adelanto en el inicio de la convivencia de las tentadoras con los chicos, lo que propició un desarrollo más temprano de las relaciones. También hubo visita de una suegra y más sexo que en cualquier otra edición, como 'tramas' más destacadas.

Con el “efecto sorpresa” cada vez más difícil de lograr, La isla de las tentaciones 6 ha metido “una marcha más” para tratar de descolocar a su público con giros en cada entrega. Golpes de guion que los primeros años hubiesen sido virales y roto audímetros, y que en el contexto actual han ayudado al reality a tener algún pico de share en su regular trayectoria.

El futuro de 'La isla', con una importante novedad

Analizado el resultado de esta edición, ahora está en manos de Mediaset y Cuarzo Producciones evaluar el futuro de esta marca importante para cadena y productora. Desde fuera, parece evidente que lo que mejor le vendría después de encadenar seis ediciones en tres años sería un descanso que renovase el interés del público y que refrescase a su vez el formato.

Un ejemplo en el que mirarse podría ser Tu cara me suena, que ha estado fuera de la parrilla un año completo y ha regresado con grandes datos de audiencia a Antena 3. El mismo efecto busca su cadena con Mask Singer, cuya tercera edición ya se promociona y de estrenarse próximamente, se emitiría dos años después de la segunda.

En ese sentido, ya se ha confirmado que el equipo de La isla de las tentaciones volverá este verano a República Dominicana a grabar una nueva edición, la séptima. Sin embargo, según ha sabido verTele, hay un cambio significativo que precisamente nos da pistas sobre el futuro. A diferencia de lo ocurrido en ediciones anteriores, sólo se grabará una temporada y no dos de golpe, por lo que entre otoño de 2023 y verano de 2024 únicamente se emitirá una edición.

Aun sin conocer cuál es el plan de Mediaset con La isla de las tentaciones 7, si la lanzará a finales de 2023 o si esperará a inicios de 2024, lo cierto es que es una decisión lógica en el proceso de cambios en el que se encuentra el grupo. En ese tiempo tendrá la oportunidad de refrescar la parrilla de Telecinco con nuevas apuestas, mientras una de sus marcas estrella se toma un respiro con vistas a garantizar una mejor supervivencia en TV.