'La isla de las tentaciones' desalojó la hoguera por un intento de asalto y sorprendió con la reacción de Javi

Los espectadores de La isla de las tentaciones presenciaron este jueves 8 de diciembre un momento inédito en las cinco ediciones del reality que lleva emitidas Telecinco: el desalojo de una hoguera por un intento de asalto.

Como ya adelantó la cadena en el avance emitido la semana pasada, Sandra Barneda se vio obligada a interrumpir la ceremonia con los chicos para pedirles que abandonasen de inmediato el set y se retirasen junto a miembros del equipo. El motivo no fue otro que la irrupción sorpresa de Tania, que aunque no llegó a verle, se escapó de Villa Playa con la firme intención de enfrentarse a su pareja Samuel.

Desalojo de la hoguera por la fuga de Tania

Todo ocurrió al inicio de la emisión, durante la celebración de la hoguera de los chicos. Llegado el turno de Andreu, y cuando Mario, Samuel y Javi ya habían visto las imágenes preparadas para ellos, la presentadora se levantó con la cara desencajada y ordenó a los participantes que saliesen de allí: “¡Todos, fuera de la hoguera! ¡Rápido, rápido!”, exclamó.

Cuatro de ellos hicieron caso inmediato a Barneda y salieron corriendo de la playa, mientras Javi se quedó quieto intentando descubrir si la 'emergencia' tenía algo que ver con Claudia. Nada más lejos de la realidad, pues como fueron viendo los espectadores en paralelo, la que intentó marcarse 'un Melyssa' colándose en la hoguera de los chicos fue Tania.

Tal como se vio al final de la última entrega, la todavía pareja de Samuel no encajó nada bien las imágenes del canario en la cama con su tentadora Elena. Se fugó de su hoguera tras ver los vídeos y aunque volvió a ocupar su asiento para cerrar la ceremonia, cuando regresó a Villa Playa lo hizo con un plan en su cabeza: escaparse de la casa para ir a la hoguera de los chicos y 'cantarle las cuarenta' a su novio.

Para lograr su objetivo pidió ayuda al tentador Hugo Paz, que intentó quitarle la idea de la cabeza. Sin embargo, el soltero acabó acompañando a la chica a “tomar el aire” a la playa, despistando al equipo y al resto de compañeros, y facilitando su fuga.

Tania pudo salir de Villa Playa rumbo a la hoguera, a gritos de “¡Samuel!”. Pero a pesar de su carrera por la arena, cuando llegó a su destino los chicos habían sido desalojados y ella pensó que la ceremonia había terminado y que ya estarían todos en Villa Paraíso, dando por fracasado el plan.

La sorprendente reacción de Javi a la infidelidad de Claudia

Algo mejor encajó Javi las imágenes de los besos de Claudia con Álvaro. El participante, que en entregas anteriores también se escapó -en su caso recorrió el camino inverso a Tania y corrió de la hoguera a Villa Playa-, sorprendió a los espectadores y a sus propios compañeros por sus palabras al enterarse de la infidelidad de su novia.

Lejos de derrumbarse y salir corriendo, como muchos esperaban, Javi asumió los vídeos con serenidad. “Se acabó Javi y Claudia. No la reconozco, pero te aseguro que ha perdido a un hombre que la respeta, que la quiere, que mira por ella antes que por él, que la mima, que la protege, que daría su vida por ella. Todo lo que puede pedir una mujer a un hombre, lo ha tenido”, comenzó diciendo.

“La consideraba una tía inteligente, honrada y respetuosa, y ver todo esto a mí ahora me descuadra porque no sé con quién he estado un año y medio de mi vida. Sé que lo voy a pasar muy mal, porque estoy enamorado de Claudia, pero te digo una cosa: de amor nadie se ha muerto. Le voy a desear lo mejor porque se lo merece, pero no quiero saber nada más de una persona así”, añadió, dirigiéndose a Barneda.

La presentadora también manifestó cierta sorpresa ante su reacción: “Estás hablando con una entereza...”. “Pensé que me iba a derrumbar, pero he soltado lastre”, explicó él, que vaticinó que “ahora me va a costar mucho volver a creer en el amor” y advirtió que “si [Claudia] se arrepiente, no sé si la podré perdonar”.

Tras ese discurso sereno, Javi destacó que va a estar “siempre agradecido” a La isla de las tentaciones porque la experiencia le ha servido para madurar, y acabó rompiéndose por completo y soltando todo lo acumulado.

Con las emociones ya fluyendo, y con Sandra también emocionada, dio las gracias a la presentadora por cómo le ha apoyado todo este tiempo. “Te agradezco que me hayas hecho abrirme con mis compañeros y ser mejor persona”. “No hay nada más importante en esta vida que el amor. Tranquilo”, le dijo ella, que no pudo contener las lágrimas y se abrazó a él: “Hoy a mí me has dado una lección”.

Tentadores y parejas, cara a cara

La entrega de este 8 de diciembre también estuvo marcada por las hogueras de 'tentadores' vs. 'parejas', en las que los participantes se vieron cara a cara con los solteros que han conquistado a sus novios y novias.

Uno de los encuentros más esperados era precisamente el de Javi con Álvaro, del que solo mostraron la reacción del primero y que se emitirá al completo la próxima semana. Sí se emitieron otros 'careos' como el de Laura, pareja de Mario, con Valeria, la soltera favorita de su novio.

Nada más llegar, la 'tentadora' tiró a la arena una camiseta de Mario para dársela a la participante: “Laurita, toma, porque la próxima vez que duerma con él no la voy a necesitar. Prefiero que te la quedes tú como recuerdo de él”, le dijo. “Lo que vas a necesitar son otras cosas, como un poquito de dignidad y respeto”.

Tras ese inicio tenso, en el que la soltera le reprochó los supuestos cuernos que Laura le puso a Mario con Álvaro antes de ir a La isla de las tentaciones, comenzaron las preguntas. “¿Ha habido toqueteos íntimos?”, cuestionó la participante. “No, al menos de momento”, respondió Valeria. “Me deja más tranquila porque he dormido tres veces con Adrián y no le he tocado ni un pelo”, añadió la novia.

“¿Te ha dicho que fuera de aquí le gustaría conocerte o vaya a tener algo más contigo?”, preguntó también Laura, a lo que la soltera respondió que sí. “Él me ha dicho que solo eres un calentón y que no le gustas. Tienes que aprender como persona y como mujer”, zanjó la concursante.

Su cara a cara terminó con Laura recogiendo la camiseta de Mario de la arena y arrojándola al fuego de la hoguera. “Una camiseta que le ha dejado a otra chica, cuando sabe que es una cosa la hace conmigo, me parece una falta de respeto”, dijo.