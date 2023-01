'La isla de las tentaciones 6' avanza acercamientos, algunas lágrimas y la primera hoguera en su próxima entrega

Después de completar su primera e intensa entrega en Telecinco, La isla de las tentaciones 6 avanzó algunos de los acontecimientos que marcarán la segunda, que se emitirá el próximo lunes en prime time. Para empezar, la despedida final de las parejas antes de que novios y novias se vayan a vivir definitivamente la experiencia en sus respectivas villas. Un momento que será traumático para algunos y lleno de tensión para otros, como deja claro el avance emitido en pantalla.

En él vemos, por ejemplo, a Elena diciendo lo siguiente entre lágrimas a su pareja, David: “Vas a hacer cosas que me van a molestar y te digo que no va a haber vuelta atrás”. Otras, como Naomi, prefieren tomarse este 'hasta luego' de otra manera. “No me puedes fallar más. Me da igual que te tires a ocho”, le dice a su novio, Adrián, con el que ya dio por terminada su relación en la primera entrega. Sin embargo, en la segunda comprobará que sí, que le podía fallar más.

Lo hará en la primera hoguera de las chicas, que sin duda será uno de los momentos de mayor interés del segundo programa. Pero antes, novios y novias vivirán las primeras citas, más noche de fiesta en las villas y los primeros acercamientos dentro y fuera del jacuzzi, que harán sonar la Luz de la tentación.

Todo ello en una entrega marcada por las lágrimas. No solo las ya comentadas de Elena, también las de emoción de Laura al escuchar a Alejandro decir que es el amor de su vida y, sobre todo, las de Manuel, que se derrumbará tras una visita de Sandra Barneda con imágenes para él y sus compañeros. Una visita que tampoco será agradable para Álex, como él mismo reconoce en el avance: “No estoy preparado, creo que va a ser una terapia de choque bestial”.