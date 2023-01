Así suena la canción de 'La Promesa', compuesta por Gonzalo Hermida para el nuevo serial de TVE

Gonzalo Hermida ha compuesto la canción de La Promesa. El tema con el que empezará cada tarde la nueva telenovela de La 1 ha sido escrito e interpretado por el cantante gaditano, concursante del Benidorm Fest 2022.

Así quedan las tardes de La 1 con la llegada de 'La Promesa', que hacen hueco a 'El Tiempo'

Más

“Escribir esta canción ha sido un reto, pero me parece el regalo más bonito que me puede dar la vida para empezar el 2023”, explica el artista en un vídeo difundido por RTVE. “Escribir sobre lo que soltamos y nos quedamos cuando prometemos, me parece de lo más bonito que nos puede pasar en la vida, así que os prometo que está hecha con corazón”, asegura.

La cabecera tiene una duración de 90 segundos, así que la canción de Gonzalo Hermida se adapta a este vídeo inicial con el que se presenta a los protagonistas de la serie, interpretados por Ana Garcés, Arturo Sancho, Eva Martín, Joaquín Climent, María Castro, Antonio Velázquez, Andrea del Río, Manuel Regueiro, Carmen Flores, Alicia Bercán y Paula Losada.

La Promesa se estrena este jueves 12 de enero. A las 22:10 de la noche se emitirá una edición especial de El Cazador con los protagonistas de la serie, y a las 22:50 se lanzará el primer capítulo. Los episodios siguientes se verán cada tarde en La 1 a partir de las 16:30.

💥 Aquí tienes en exclusiva la cabecera de #LaPromesa. @hermidagonzalo pone voz al tema principal de la serie de TVE



¡No te olvides! Esta noche se estrena a las 22:55h. Y, a partir de mañana, de lunes a viernes a las 16:30h. pic.twitter.com/ppcNgTUOYc — La 1 (@La1_tve) 12 de enero de 2023

Sinopsis de 'La Promesa'

1913. El mundo entero está al borde del abismo, pero hay remansos de paz aislados de los conflictos. Como el Palacio La Promesa, en el valle de Los Pedroches, propiedad de los Marqueses de Luján, uno de los mayores terratenientes del país.

Ese día el Palacio se viste de gala para celebrar la boda del heredero, Tomás. Recién terminado el convite, la aparición de un aeroplano atrae la atención de todos. Lo pilota Manuel (Arturo Sancho), hijo de los Marqueses. De repente, el aparato pierde altura hasta estrellarse. Manuel está a punto de ser consumido por las llamas; pero alguien consigue salvarlo: Jana (Ana Garcés).

El Marqués le ofrece una recompensa económica, pero ella solo quiere trabajo en el Palacio y tiene un motivo claro: hacer justicia a su madre asesinada hace quince años, e investigar el paradero de su hermano, secuestrado cuando era un recién nacido. Y la única pista que tiene guarda relación con los Marqueses de Luján. Ha llegado el momento de vengarse. Solo hay un elemento con el que no había contado: Manuel, hijo de los Marqueses... y la última persona de la que esperaría enamorarse.