'La Promesa' cumple 100 capítulos en La 1: así ha evolucionado hasta ser el gran éxito de TVE esta temporada

La Promesa cumple este martes 100 episodios en La 1. La serie de época ha alcanzado el centenar de capítulos entre la sobremesa, la media tarde, el access, el prime time y el late night, que son las cinco franjas que han acogido al menos una de sus entregas. La sobremesa, con 89 de 100, destaca sobre el resto por motivos evidentes, ya que la producción de Studiocanal en colaboración con Bambú fue concebida precisamente para ese tramo de la parrilla, en el que lleva instalada desde mediados de enero.

El serial vio la luz por aquellas fechas con el objetivo de dar aire fresco a la tarde de TVE. Sobre todo en el terreno de la ficción diaria, donde la cadena pública estaba sufriendo el desgaste de Servir y Proteger y la prolongada ausencia de una alternativa. Y es que había pasado casi un año desde el final de Dos vidas y la confirmación, por parte de La 1, de que su hueco lo ocuparía una nueva serie original con la que esperaban tener más suerte.

La elegida se dio a conocer un mes más tarde, en marzo de 2022, cuando TVE anunció el desarrollo de una serie diaria llamada La Promesa ambientada en 1913, hacia el final de la Restauración. Las grabaciones comenzaron a finales de septiembre con Ana Garcés en el papel principal y un elenco formado por Arturo Sancho, Eva Martín, Joaquín Climent, María Castro, Antonio Velázquez, Andrea del Río, Manuel Regueiro, Carmen Flores, Alicia Bercán y Paula Losada, entre otros.

La idea inicial de TVE era estrenarla a finales de noviembre o principios de diciembre, al calor del Mundial de Qatar. De hecho, se promocionó con cierta intensidad durante los partidos del torneo, aunque finalmente su estreno se produjo el 12 de enero con una doble entrega en prime time, justo antes de un especial de El Cazador dedicado a la serie. Esta estrategia de lanzamiento iba en sintonía con la ambición de la propuesta y la importancia que ésta tenía para La 1, que respiró aliviada al ver los elogios del público hacia su nuevo serial y la buena audiencia que cosechó su debut.

Ahora, pasados más de cuatro meses, La Promesa llega a su capítulo 100 en su mejor momento, convertida en una de las grandes revelaciones de la temporada televisiva y en uno de los mayores aciertos de La 1 en los últimos años. Una serie que no para de sumar adeptos y de crecer de manera sostenida en el tiempo, como analizamos a continuación con datos facilitados por la consultora Barlovento Comunicación.

Las audiencias de 'La Promesa', de menos a más

Como decíamos antes, La Promesa se estrenó el pasado 12 de enero con dos capítulos en el horario estelar. El primero obtuvo un 9.8% de cuota y 1.165.000 espectadores (de 23:00 a 00:00 horas), mientras que el segundo anotó un 12.2% y 935.000 (de 00:00 a 01:00h). Al día siguiente, su salto a la sobremesa no tuvo el mismo impacto y hubo de conformarse con un 8.3% de share y 789.000 televidentes, que aun así era un dato mejor que la media de La 1 ese día (8.1% el viernes 13).

La siguiente semana (del 16 al 20 de enero), la primera de La Promesa en la franja para la que ha sido realizada, la serie promedió un 8.7% y 877.000, siendo ésta su peor semana hasta la fecha. Desde entonces, la ficción ha ido mejorando semanalmente sus cifras de manera moderada pero constante. De hecho, entre finales de enero y finales de febrero se estableció cómodamente por encima del 9% de cuota y los 900.000 espectadores. En marzo dio un paso más y se instaló por encima del 10% y el millón de seguidores. Y ahora mismo ya está por encima del 11% y los 1.1 millones de televidentes.

Audiencias de 'La Promesa', semana a semana:

1ª semana (16-20 de enero): 8.7% y 877.000

2ª semana (23-27 de enero): 9.7% y 979.000

3ª semana (del 30 de enero al 3 de febrero): 9.2% y 895.000

4ª semana (6-10 de febrero): 9.5% y 957.000

5ª semana (13-17 de febrero): 9.8% y 947.000

6ª semana (20-24 de febrero): 9.7% y 954.000

7ª semana (del 27 de febrero al 3 de marzo): 10.1% y 982.000

8ª semana (6-10 de marzo): 10.3% y 998.000

9ª semana (13-17 de marzo): 10.4% y 966.000

10ª semana (20-24 de marzo): 10.8% y 1.012.000

11ª semana (27-31 de marzo): 11.2% y 1.027.000

12ª semana (3-5 de abril): 11.1% y 1.024.000

13ª semana (10-14 de abril): 11.1% y 1.034.000

14ª semana (17-21 de abril): 11.3% y 1.046.000

15ª semana (24-28 de abril): 11.7% y 1.062.000

16ª semana (2-4 de mayo): 11% y 1.019.000

17ª semana (8-12 de mayo): 11.9% y 1.123.000

18ª semana (15-19 de mayo): 11.7% y 1.107.000

MEDIA SEMANAL: 10.5% y 1.000.000

Su siguiente objetivo pasa por rendir regularmente por encima del 12% de cuota, algo que ya ha conseguido cuatro veces en las últimas dos semanas. De hecho, ahora mismo su pico son el 12.6% de share y los 1.188.000 espectadores que anotó el pasado 10 de mayo con su capítulo número 91. Ese día, La Promesa superó los 1.165.000 televidentes del debut, cerrando así un círculo y poniéndose un nuevo techo que puede romper en cualquier momento.

De conseguirlo, la serie reforzaría su formidable situación dentro de la programación diaria de TVE. Porque ahora mismo es una de las pocas ofertas de la cadena pública que supera diariamente el 10% de cuota y el millón de espectadores. Es más, para ponerlo en perspectiva, el mejor mes de La 1 en lo que llevamos de 2023 ha sido enero con un 9.4% de cuota, mientras que La Promesa ha rebasado el doble dígito en marzo, abril y lo que llevamos de mayo. Y esto, no cabe duda, da más mérito al serial.

Después de 99 capítulos, La 1 sitúa la media por capítulo de La Promesa (contando todas sus franjas de emisión) en un 10.3% de cuota y 990.000 espectadores, cifra que eleva hasta el 12.1% y 1.230.000 si contamos el consumo en diferido. En este sentido, la cadena pública proclama a la serie como el contenido televisivo más visto en diferido del último mes, marcando su propio récord en este apartado (279.000 espectadores).

RTVE también señala que La Promesa es el contenido más visto de la plataforma RTVE Play, donde acumula más de 25 millones de reproducciones desde su estreno y más de 1.3 millones de visitantes únicos, a una media de 260.000 por semana.

'Amar es para siempre' se mantiene

Y mientras La Promesa va a más, su rival en la batalla de seriales está aguantando el tipo. Es cierto que Amar es para siempre ha sufrido varias derrotas en este tiempo contra su nuevo contrincante, y que ya podemos hablar de un sorpasso en su franja de emisión, como vimos en otro análisis reciente. Sin embargo, el crecimiento de la serie de La 1 no está provocando un declive en la ficción de Antena 3, cuyo promedio semanal en estos cuatro meses todavía es mejor que el de La Promesa. Eso sí, a priori por poco tiempo.

Audiencias de 'Amar es para siempre', semana a semana:

1ª semana (16-20 de enero): 10.8% y 1.088.000

2ª semana (23-27 de enero): 10.7% y 1.076.000

3ª semana (del 30 de enero al 3 de febrero): 11% y 1.065.000

4ª semana (6-10 de febrero): 10.7% y 1.070.000

5ª semana (13-17 de febrero): 10.9% y 1.053.000

6ª semana (20-24 de febrero): 11.1% y 1.091.000

7ª semana (del 27 de febrero al 3 de marzo): 10.8% y 1.045.000

8ª semana (6-10 de marzo): 11.1% y 1.069.000

9ª semana (13-17 de marzo): 11.4% y 1.055.000

10ª semana (20-24 de marzo): 10.8% y 1.010.000

11ª semana (27-31 de marzo): 11.1% y 1.021.000

12ª semana (3-6 de abril): 10.7% y 988.000

13ª semana (10-14 de abril): 10.2% y 948.000

14ª semana (17-21 de abril): 10.6% y 965.000

15ª semana (24-28 de abril): 10.9% y 978.000

16ª semana (2-5 de mayo): 10.8% y 994.000

17ª semana (8-12 de mayo): 11.1% y 1.042.000

18ª semana (15-19 de mayo): 11% y 1.033.000

MEDIA SEMANAL: 10.8% y 1.032.000

En cualquier caso, las cifras de Amar reflejan que los espectadores de un serial no están pasándose a otro. O, por lo menos, no de forma significativa. Por tanto, que la serie de Antena 3 esté lejos de su mejor momento no es algo que podamos achacar a la nueva competencia, sino algo que viene de atrás: el inevitable desgaste que sufre la ficción después de tantos años en emisión.

'Sálvame' todavía lidera sobre 'La Promesa'

Un desgaste que también está sufre Sálvame, con la diferencia de que el programa de Telecinco ya sabe que acabará dentro de un mes. La serie de Antena 3 todavía no tiene fecha para su final en el horizonte, aunque desde Antena 3 han pedido a los responsables de la productora Diagonal (Banijay Iberia) que preparen la próxima temporada como si pudiera ser la última, tal y como avanzó verTele en exclusiva a principios de mes.

De producirse este desenlace, la sobremesa actual poco tendrá que ver con la de dentro de un año y medio, aproximadamente. De momento, la presente pasa por ser una de las más franjas más disputadas de toda la parrilla diaria, donde el auge de La Promesa ha alterado la tranquilidad que las otras dos ofertas llevaban disfrutando desde hace años, acostumbradas ambas a repartirse la mayor parte del pastel.

Ya vimos en nuestro anterior análisis que la serie de La 1 dio el sorpasso a Amar a finales de marzo. Ahora, dos meses después, este vuelco se ha consolidado, ya que La Promesa encadena nueve semanas consecutivas batiendo en su franja de competencia al serial de Antena 3. Sin embargo, todavía se le resiste Sálvame (Limón + Naranja), aunque en todo este tiempo ha pasado de tener una desventaja de 5.2 puntos sobre el magacín de Telecinco (primera semana) a tenerla de sólo 9 décimas (última), llegando a quedarse a sólo 4 décimas en la semana más igualada (24-28 de abril).

Audiencias en estricta competencia (franja de 'La Promesa'):

1ª semana (16-20 de enero): Sálvame (13.9%), Amar (10.7%) y La Promesa (8.7%)

2ª semana (23-27 de enero): Sálvame (13.3%), Amar (10.5%) y La Promesa (9.7%)

3ª semana (del 30 de enero al 3 de febrero): Sálvame (13.8%), Amar (10.8%) y La Promesa (9.2%)

4ª semana (6-10 de febrero): Sálvame (12.4%), Amar (10.4%) y La Promesa (9.5%)

5ª semana (13-17 de febrero): Sálvame (12.4%), Amar (10.7%) y La Promesa (9.8%)

6ª semana (20-24 de febrero): Sálvame (12.5%), Amar (11%) y La Promesa (9.7%)

7ª semana (del 27 de febrero al 3 de marzo): Sálvame (12.1%), Amar (10.7%) y La Promesa (10.1%)

8ª semana (6-10 de marzo): Sálvame (12.8%), Amar (10.9%) y La Promesa (10.3%)

9ª semana (13-17 de marzo): Sálvame (11.9%), Amar (11.1%) y La Promesa (10.4%)

10ª semana (20-24 de marzo): Sálvame (11.4%), La Promesa (10.8%) y Amar (10.7%)

11ª semana (27-31 de marzo): Sálvame (12.1%), La Promesa (11.3%) y Amar (11%)

12ª semana (3-5 de abril): Sálvame (12.5%), La Promesa (11.1%) y Amar (10.7%)

13ª semana (10-14 de abril): Sálvame (12.3%), La Promesa (11.1%) y Amar (10.1%)

14ª semana (17-21 de abril): Sálvame (11.9%), La Promesa (11.3%) y Amar (10.1%)

15ª semana (24-28 de abril): Sálvame (12.1%), La Promesa (11.7%) y Amar (10.3%)

16ª semana (2-4 de mayo): Sálvame (12.2%), La Promesa (11%) y Amar (10.1%)

17ª semana (8-12 de mayo): Sálvame (12.6%), La Promesa (11.9%) y Amar (10.8%)

18ª semana (15-19 de mayo): Sálvame (12.6%), La Promesa (11.7%) y Amar (10.6%)

El efecto arrastre de 'La Promesa', desaprovechado

Lo que no ha alterado La Promesa es el rendimiento de la oferta a la que cede cada tarde el testigo en La 1. Ni Poldark ni El bazar de la caridad aprovecharon el efecto arrastre, como tampoco está haciendo El paraíso de las señoras. Y eso que la ficción italiana firmó un prometedor estreno (8% y 661.000) y una primera semana alentadora (8% y 659.000), allá por mediados de abril.

Sin embargo, la última semana no ha sido tan fructífera (7.3% y 624.000) y la ficción italiana pasa por ser, junto a El comodín de La 1, la oferta más débil de la tarde del canal. Por tanto, los seriales internacionales siguen sin dar sus frutos a la cadena pública. De ahí que vaya a aprovechar el tirón de La Promesa para producir otra serie de época. En este caso, la adaptación de la novela Tea Rooms, de la escritora de la Generación del 27 Luisa Carnés, que cuenta la historia de varias empleadas en un distinguido salón de té cercano a la madrileña Puerta del Sol en 1930.

Así será el capítulo 100 de 'La Promesa'

El capítulo 100 coincide con un hito que tiene en vilo a la audiencia desde hace días: la boda de Pía y Gregorio. Sin embargo, el hecho de que se trate de un matrimonio obligado por la voluntad de los marqueses revestirá de melancolía la celebración. Además, Jana regresará por fin a La Promesa tras su servicio en la casa de los duques de los Infantes. Su lamentable estado puede ser la gota que colme el vaso de la paciencia de Manuel.