Pablo Motos se da por aludido por Pedro Sánchez: “Estaré encantado de darle hora para que diga lo que quiera”

Ana Rosa Quintana no ha sido la única que se ha dado por aludida y ha aprovechado su programa de televisión para responder a las últimas declaraciones de Pedro Sánchez. También lo ha hecho Pablo Motos, que este jueves, sólo una de las horas después de que lo hiciera la presentadora de Telecinco, tomó la palabra en El Hormiguero para dirigirse con tono crítico al presidente del Gobierno.

El miércoles, durante su comparecencia ante el Grupo Parlamentario Socialista, Sánchez advirtió a sus compañeros de partido que “desde la posición de dominio que tienen en las grandes empresas, en los grandes medios de comunicación, se va a desatar una campaña aún más feroz de insultos y descalificaciones” contra el Ejecutivo en la campaña del 23J. Y dentro de esta advertencia apuntó directamente contra la televisión: “Veremos en programas de máxima audiencia a gentes que solo se representan a ellos mismos pontificar e insultar sin derecho a réplica. Se van a inventar barbaridades”.

El presidente del Gobierno no mencionó a ningún programa en concreto durante su intervención, pero aun así Pablo Motos ha interpretado sus palabras como un mensaje hacia El Hormiguero. “Ha hecho una alusión que a nosotros nos pilla cerca. O a nosotros o a MasterChef. A uno de los dos”, comenzó bromeando este jueves el presentador, que al igual que Ana Rosa, también ha aprovechado esta situación para invitar a Sánchez a su plató: “Por si acaso se refiere a nosotros, yo le renuevo la invitación a nuestro presidente del Gobierno, que no quiso atender en las últimas elecciones. Yo estaré encantado de recibirle y darle la hora entera para que replique y diga lo que quiera”.

“También te digo, que me parece que si un presidente del Gobierno le pide a una televisión ir, cuesta entre uno y tres segundos decirle que sí. Pero bueno, igual no éramos nosotros y era Wyoming”, ironizó después Motos, que debatió junto a su equipo las explicaciones de Sánchez y su decisión de adelantar las elecciones al 23 de julio. “Ha justificado el adelanto electoral diciendo que el PSOE ha sufrido una injusticia. El objetivo, dice Pedro Sánchez, es frenar la ola reaccionaria que representan el PP y Vox. A mí me ha parecido un poco demasiado. ¿Está llamando reaccionarios a los españoles que no han votado lo que a él le parecía?”, se preguntó el presentador.

El adelanto electoral, “una falta de respeto”

“Lo de parar a la extrema derecha no ha funcionado, pero sí que me llama mucho la atención la escasísima autocrítica. Bueno, ninguna autocrítica. La culpa siempre la tiene el otro”, señaló, al respecto de lo primero, Juan del Val. Por su parte, Cristina Pardo argumentó que lo que busca Sánchez adelantando los comicios es “frenar cualquier contestación interna que pudiera haber por los resultados que obtuvo el PSOE”. Además, defendió que Sánchez ha terminando haciendo lo que tanto le pedía la oposición: convocar elecciones cuantos antes. Sin embargo, Motos respondió que fijar los próximos comicios en verano “es una falta de respeto a una cosa fundamental de la democracia, que es que votar tiene que ser fácil”. Porque, según su opinión, abriendo las urnas a finales de julio, en puente y con millones de españoles de vacaciones, “lo estás poniendo muy difícil”.

“Hemos votado y está superclaro que todos nos hemos puesto de acuerdo para decir que no, que no va con nosotros este Gobierno. La verdad es que lo fastidioso es que nos hayan convocado a elecciones justamente en verano”, afirmó a su vez Tamara Falcó antes de que Motos propusiera que las elecciones sean después del verano: “Vas en septiembre y nadie te va a decir nada”.

A todo esto, algunos tertulianos también cuestionaron las palabras de Sánchez sobre los medios de comunicación. Fue el caso de Cristina Pardo, que dijo que “criticar a los medios es bastante viejo” y que “los medios de comunicación pueden opinar sobre las cosas que hacen no solo Pedro Sánchez, sino los políticos a los que les pagamos el sueldo”. Además, Juan del Val señaló que “estamos eliminando completamente la sociedad del espíritu crítico permanentemente”. “Entonces, crean sectas. Escuchas a alguien más de extrema izquierda decir que todos los medios son de derechas. Hablas con alguien de extrema derecha y dice que todos los medios son de izquierdas. Me parece que todos tenemos que hacer una reflexión sobre lo que sucede y sobre lo que cada uno opinamos”.

Por último, Pablo Motos quiso aclarar que las críticas a Sánchez no son algo personal contra el presidente del Gobierno: “Cuando esté otra persona en el poder, criticaremos a esa otra persona que esté en el poder. Que es una cosa muy sana que tiene la democracia. En cuanto mandan se equivocan. Y luego está si hacen disparates o no”.