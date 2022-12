'La Roca' cambió de presentador (y de nombre) por la baja “sospechosa” de Nuria Roca

Este domingo 4 de diciembre fue un día de ausencias televisivas. La de Lara Álvarez en Pesadilla en El Paraíso fue precedida por la tarde de otra baja sonada, la de Nuria Roca, que no pudo presentar su programa en laSexta al dar positivo en Covid.

Nuria Roca no perdió de vista a Juan del Val como presentador de 'La Roca': "¡Déjame tranquilo!"

Saber más

Así lo anunció al inicio de la emisión Juan del Val, que como ya hiciera en enero por el mismo motivo, volvió a ponerse al frente de La Roca. “No os habéis equivocado. Soy las 15:30 horas y esto es La Roca... aunque sin 'la Roca'. Nuria está con Covid, o eso dice, porque me parece un poco sospechoso que justo en el puente más largo del año ella no pueda venir a trabajar. Yo no me lo creo”, comenzó comunicando a la audiencia.

Tampoco parecieron muy convencidos sus compañeros de mesa Berni Barrachina, Nacho García y Sara Ramos, que entre risas hablaron de “invent” al referirse a la causa de la baja de la presentadora titular.

“¿Nos creemos a Nuria, o no nos la creemos? Íbamos a conectar con ella, pero resulta que no está”, cuestionó irónico el nuevo presentador de un programa que incluso cambió de nombre por una tarde para adaptarse a las circunstancias. “El Roco quedaba feo”, le dijeron, por lo que el título fue adaptado temporalmente a El marido de La Roca.

Nuria Roca: “Es el tercer Covid que tengo”

Pasados unos minutos de programa, Nuria Roca sí pudo finalmente conectar en directo con sus compañeros. “¡Ha puesto la voz de 'estoy enferma' de mentira!”, bromearon al saludarla. Desde el plató comentaron que se había puesto en duda su Covid, por lo que ella no tardó en mostrar a cámara el test positivo: “Me hice la prueba anoche y ni a los 30 segundos ya estaba marcado”.

“Es el tercer Covid que tengo. En los dos primeros no tuve síntomas, pero ahora tengo dolor de cabeza, de tripa, tengo mocos, tos...”, lamentó la presentadora, que comentó que “el logotipo de El marido de La Roca no me ha gustado mucho”, y corrigió la postura de su sustituto en la mesa: “Juan, ponte un poquito recto”, le dijo, mientras él admitió que “te echo de menos aquí, no sabes hasta qué punto”.