'La Voz Kids' y 'Got Talent: All Stars' descansan esta semana para no competir contra la final de Eurovisión

Antena 3 y Telecinco huyen de Eurovisión. La cadena de Atresmedia y su homóloga de Mediaset han modificado sus parrillas del sábado para no competir contra la gran final del certamen, que ofrecerá La 1 ante una audiencia, salvo sorpresa, millonaria. Al fin y al cabo, es lo que ocurre todos los años: la final de Eurovisión arrasa con más o menos fuerza en audiencias, y el resto de ofertas deben conformarse con las 'migajas' que deja el festival.

Para evitar males mayores dentro de este previsible escenario, Antena 3 ha suprimido la entrega de La Voz Kids que tenía programada para esta semana y Telecinco ha hecho lo propio con la suya de Got Talent: All Stars. Curiosamente, ambos talents tenían prevista la emisión de sus quintas gala de audiciones, que se harán esperar hasta la próxima semana. En su lugar, Antena 3 emitirá este sábado 13 de mayo la película Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás (22:10h), protagonizada por Tom Cruise. Y Telecinco ofrecerá Got Talent: All Stars Mix (22:00h), un especial recopilatorio con los mejores momentos del programa.

Estos cambios llegan una semana después de que tanto La Voz Kids como Got Talent: All Stars sufrieran de lo lindo ante otro evento multitudinario: la final de la Copa del Rey de fútbol, también emitida por La 1. Entonces, el partido entre Real Madrid y Osasuna arrasó en la cadena pública (39.5% y 5.326.000), mientras que los talents de Antena 3 (9.5% y 1.099.000) y Telecinco (6.8% y 805.000) se hundieron en audiencias. Ahora, ambas cadenas mueven ficha para esquivar otra final, la de Eurovisión, que el año pasado ya causó grandes estragos entre la competencia con la expectación por Chanel (50.8% y 6.835.000), la cual dejó bajo mínimos al Deluxe (7.5% y 914.000) y a ¿Quién quiere ser millonario? (5.8% y 858.000).

Cuatro y laSexta, al estar fuera de la pelea por las grandes audiencias, mantienen su programación habitual para la noche de los sábados. Es decir, que el segundo canal de Mediaset ofrecerá una película de acción (en este caso, Fast & Furious 5, a partir de las 22:00h), y el segundo canal de Atresmedia una nueva entrega de laSexta Xplica (21:45h).