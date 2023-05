Lágrimas de Jorge Javier en La 2 al recibir una carta de su primer jefe y un audio del hermano de Mila Ximénez

“Seguro que os va a sorprender a los espectadores de La 2” empezaba advritiendo Carlos del Amor sobre el invitado de esta semana en La matemática del espejo. Aunque al sentarse frente a él, en la cafetería de la cadena pública, Jorge Javier Vázquez le corrigió: “No creo que les sorprenda porque quienes ven tu programa y esta cadena también ven Sálvame. Sostengo que solo la gente inteligente ve los programas que hago. Los que no lo son no están capacitados para verlos, se ponen de los nervios, se escandalizan”.

Al arrancar la charla, del Amor confesaba sus nervios: “A mí me impone entrevistarte. Eres un animal televisivo”. Y Jorge Javier confirmaba este concepto: “He pasado más horas en un plató en directo que viviendo. Se me da mejor trabajar que vivir pero lo quiero cambiar. Me lo he pasado muy bien trabajando, he vivido una época de la televisión que probablemente nunca vuelva”.

Sobre esa época dorada de audiencias millonarias también habló: “Arrasábamos con audiencias con una facilidad pasmosa. Estaba toda España viéndote: Supervivientes, Gran Hermano... Y ahora tengo que decir que también se está bien así. Sin audiencias estratosféricas”, reflexionó.

Momento en el que del Amor le preguntó por sus planes de futuro: “Me quedan dos años de contrato, hasta 2025. Lo que decidan bien estará”, respondió con la serenidad de alguien que entiende que podría no tener cabida en los nuevos planes de la cadena.

Tras hablar del futuro, hablaron del pasado y para ello le leyeron una carta de Mariano Nadal, su jefe de Pronto en Barcelona, que le dio su primera paga para que probara suerte como enviado en Madrid. En ella, el periodista escribía frases tales: “Me sorprendía la ilusión que ponías (...) sabía que en la capital podrías desarrollarte mejor y considero que con tu profesionalidad has sabido llegar a mucha gente (...) Te recordamos con mucho cariño”.

Jorge Javier confesó sentirse emocionado al recordar lo que apostaron por él. Pero cuando no pudo reprimir las lágrimas fue al escuchar un audio del hermano de Mila Ximénez en el que le agradecía su apoyo, su respeto por la privacidad y la “amistad en mayúsculas” que tuvieron. “Tengo que empezar a mis 50 años una vida nueva, porque lo que tenía antes ya no está. Lo más duro es que hay cosas de tu vida que ya no tienes a quién contárselas”, confesó.

“Ha sido una muerte terrible la de Mila porque ese vacío ya no lo iba a llenar nadie en ese momento de mi vida. Puedo contarle las cosas a otra pero no de la misma manera. Desde que no está ella mi vida es menos divertida. Nunca pensé que sucedería y tengo que conseguir un reemplazo y quiero”, expresó agradeciendo el mensaje de Manolo.

Pero lejos de acabar la entrevista en ese tono, Carlos del Amor propuso a Jorge Javier hacer un karaoke con la misma Vicco a la que sabía que admiraba. Ambos cantaron 'Nochentera', poniendo de pie la cafetería.