Lara Álvarez no disimuló su alegría por acabar 'Pesadilla en El Paraíso': “Es una noticia maravillosa”

Este miércoles, 14 de diciembre, Carlos Sobera arrancaba la semifinal de Pesadilla en El Paraíso informando de que iba a ser la última semana en la granja.

Tras más de 100 días, los concursantes se irán despidiendo de los animales y los lugares que se han convertido en su hogar. Pero no solo los granjeros, si no que para Lara Álvarez era la última gala.

“Es una noche de despedida, también para ti compañera Lara. No sé si son buenas noticias...”, decía el presentador al conectar con ella que le respondía con una sonrisa enorme: “No son buenas noticias, son maravillosas”, aseguraba sin disimular. “Te vas y me dejas”, lamentaba el vasco y la asturiana le llevaba la contraria: “Yo estoy contentísima. Son 108 dias ya aqui, empezamos en verano, terminamos con las campanadas casi”, subrayó.

Y es que Lara ya había expresado en varias ocasiones su hartazgo en un reality que arrancó con una mecánica poco clara por la que tuvo que sacar la cara en varias ocasiones y ponerse firme ante los concursantes. Concursantes que también perdían el respeto con facilidad, gritaban y no le facilitaban el trabajo.

Con el paso de la noche, la presentadora pasó de la alegría a la nostalgia al recibir un regalo de parte de los concursantes y se sentó junto a ellos para halagar las virtudes de cada uno de ellos. También alabó el trabajo del equipo durante los cuatro meses de trabajo y se dirigió a Sobera: “Trabajar contigo no es trabajar, es disfrutar de la noche de sosrpresas. Me llevo la complicidad y ojalá que tengamos más oportunidades de seguir aprendiendo a tu lado”. Él le respondió con que todos le querían y no pudo reprimir las lágrimas.

Cabe recordar que Telecinco ha renovado el reality por una segunda temporada que contará con Sandra Barneda y Nagore Robles pero Lara no repetirá. Por ello, antes de poner fin a la noche le deseó suerte a su sustituta.