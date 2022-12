Lara Álvarez no estará en la final de 'Pesadilla en El Paraíso', y habla junto a Jorge Javier de su parón televisivo

Pesadilla en El Paraíso celebra este miércoles su final en Telecinco. Iván Molina, Bea Retamal, Víctor Janeiro y Daniela Requena se juegan la victoria en el reality en una última gala que contará con una sonada ausencia: la de Lara Álvarez. Tras anunciarse que sería la presentadora principal del programa, Mediaset acabó reformulando el formato en septiembre con galas en directo conducidas por Carlos Sobera, lo que relegó a la asturiana a un papel secundario, realizando desde entonces conexiones en directo desde la granja como las que hace en Supervivientes.

Con todo ello, se esperaba que Lara Álvarez estuviera este miércoles en el plató en el que se anunciará el ganador del reality, algo que finalmente, según informa Bluper, no sucederá. La presentadora se ausentará en la última entrega del programa después de anunciarse que será sustituida por Nagore Robles en la segunda edición que arrancará, tal y como ha desvelado verTele en exclusiva, en la primera semana de enero. También se produce tras la confirmación de que la asturiana no estará en la próxima edición de Supervivientes 2023, en la que será reemplazada por la periodista Laura Madrueño.

Hace unos días, Mediaset realizaba el anuncio en una comunicación oficial en la que aseguraba que Álvarez “disfrutará de un periodo de descanso para afrontar nuevos proyectos futuros dentro del grupo”. Pues bien, que este descanso comenzará antes de lo previsto, por lo que ahora cobra más sentido la despedida que la periodista realizó el pasado miércoles desde las instalaciones ubicadas en Jimena de la Frontera (Cádiz).

Lara Álvarez rompe su silencio

Tras el revuelo generado por su polémica salida de Supervivientes, que ha conducido desde Honduras durante los últimos siete años, Lara Álvarez ha roto al fin su silencio, explicando los motivos por los que en 2023 hará un parón televisivo. “Me toca descansar”, ha afirmado en palabras a Lecturas.

“Voy a pasar las Navidades y la Nochevieja con mi familia en casa. Viene mi hermano también, al que hace un montón que no veo y es lo que me apetece”, ha añadido Álvarez, que más de una vez ha declarado no llevar muy bien pasar tanto tiempo lejos de los suyos. En el último año, Lara ha encadenado siete meses fuera de su casa, primero en Honduras (entre abril y julio) y, en el último cuatrimestre, en la granja ubicada en Andalucía.

Por ello, habría tomado la decisión de no formar parte de las próximas ediciones de los realities de Mediaset. “Estoy muy agradecida al trabajo que he tenido pero hace que también tenga ganas de casa, de papá, de mamá, de Bosco, de mis perros...”, reflexiona.

Jorge Javier se despide de Lara Álvarez

Jorge Javier Vázquez también se ha pronunciado sobre la salida de Lara Álvarez de Supervivientes en un escrito en el que también deja caer que la decisión ha sido suya. “La voy a extrañar. Lara es una grandísima profesional que ha hecho tan suyo el formato que parecía imposible que no estuviera en una edición. Pero no va a estar. Hay que ser muy valiente para renunciar a un éxito y Lara lo ha sido”, empieza diciendo el presentador en su blog, también en Lecturas. “Tiene todo mi apoyo, mi cariño y mi agradecimiento por todo lo que durante tantos años nos ha dado al programa y a mí”, añade.

El catalán también recibe “con los brazos bien abiertos” a Laura Madrueño, la periodista que la relevará desde la isla, a la que dedica unas bonitas palabras. “La televisión es esto. Una bienvenida y una despedida constante”, reflexiona. “Descubrí a Laura gracias a 'Filomena', aquel fenómeno meteorológico que puso a buena parte de España del revés. Durante el tiempo que 'Filomena' dio por saco, Laura se pasó varias tardes por Sálvame para adelantarnos cómo se iban a ir desencadenando los acontecimientos”, recuerda.

“Descubrimos a una profesional extraordinaria: nos quedábamos tan embobados con sus explicaciones que queríamos que viniera todos los días. Rápida. Con un gran sentido del humor. Divertida. Comprometida con todo lo que signifique cuidar nuestro planeta. Apasionada de los deportes y el mundo marino. Su elección es todo un acierto. Se lo va a pasar bomba en Honduras, estoy convencido. Y nosotros con ella”, sentencia.