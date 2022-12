Lara Álvarez reaparece tras su semana más convulsa en Mediaset y aclara su salida de 'Supervivientes'

Lara Álvarez ha sido uno de los nombres propios más destacados de la semana en el plano televisivo. La presentadora se ausentó este miércoles en la final de Pesadilla en El Paraíso en una maniobra que desconcertó a los espectadores. Su ausencia llegaba después de anunciarse que será sustituida por Nagore Robles en la segunda edición que arrancará, tal y como ha desvelado verTele en exclusiva, en la primera semana de enero. También se produce tras la confirmación de que la asturiana no estará en la próxima edición de Supervivientes 2023, en la que será reemplazada por la periodista Laura Madrueño.

Lara Álvarez renueva su contrato de larga duración con Mediaset

Todos estos movimientos hicieron que se empezase a especular con la situación que está viviendo Lara Álvarez dentro de Mediaset. Algunos rumores apuntaban incluso a una mala relación entre las partes o, al menos, al descontento que estaría viviendo la joven ante la falta de nuevos proyectos dentro de la compañía. Sin embargo, Mediaset decidía zanjar en la tarde de este miércoles cualquier tipo de debate anunciando que la presentadora ha renovado su contrato de larga duración con el grupo de Fuencarral.

Poco después, Lara Álvarez decidía reaparecer a través de un vídeo que ella misma ha publicado en su cuenta personal de Instagram. En él, la asturiana se ha dirigido a sus seguidores para hablar de su continuidad en Mediaset, así como para comentar su salida de Supervivientes tras siete años conduciendo las galas desde Honduras.

Lara Álvarez rompe su silencio

“Lo que hayáis leído hasta ahora, no ha salido de mi boca, aunque se cite que yo lo he dicho. Yo no he declarado nada hasta ahora porque he estado de vacaciones y desconectada, lo habréis visto en mis redes sociales”, empieza diciendo Álvarez en su vídeo.

“La noticia que más ilusión me hace poder comunicaros: como ha salido ya publicado, Mediaset y yo misma hemos renovado un contrato de larga duración con nuevos proyectos en la mesa muy ilusionante, lo que me hace tremendamente feliz, porque como sabéis llevo trabajando en Mediaset desde 2014”, quiso dejar claro.

Para Lara Álvarez “Mediaset es mi casa profesional”: “Y la verdad se acercan momentos ilusionantes, momentos de nuevos retos y nuevos proyectos. Y estaba deseando poder comunicároslo”, prosiguió antes de hacer alusión a su marcha de Supervivientes.

Lara Álvarez explica su salida de 'Supervivientes'

“Han sido ocho años de aventura en ese país maravilloso, en ese formato al que tengo un amor y un cariño que no me va a quitar nadie nunca, porque es un recuerdo que me llevo para el resto de mi vida, pero es momento de evolución, de apostar por nuevos retos”, ha explicado. “Las ganas están ahí, así que aprovecho este momento para desearle muchísima suerte a Laura en esta nueva etapa, que seguro que va a disfrutar muchísimo”, añadía la asturiana, haciendo alusión a Laura Madrueño, su sustituta en el reality de Telecinco.

De la misma manera, la presentadora mandó un “abrazo enorme” a Jorge Javier, Ion Aramendi y Carlos Sobera, sus compañeros de programa. “Empieza una nueva etapa para mí, en lo profesional y también en lo personal y quería decíroslo directamente”, declaró, sintiéndose agradecida “por los mensajes de cariño”.

“Quería que lo supierais por mí misma, porque entiendo que cuando uno no contesta, no siempre que calla, otorga. A veces el que calla está de vacaciones y luego viene con noticias muy positivas frente a lo que se estaba publicando”, sentenció, añadiendo que “entiendo y respeto, pero estaría bien, de vez en cuando, contrastar”. “Que empiece el 2023, que no puede empezar mejor, al menos para mí”, concluyó.