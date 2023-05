Lara Álvarez regresó a 'Supervivientes' con mensaje para Laura Madrueño y adelanto de 'Me resbala'

A pocos minutos del arranque de la gala de Supervivientes 2023 de este jueves, Carlos Sobera interrumpía la conexión con Laura Madrueño para explicarle que llegaba a plató “una amiga muy querida por todos: Lara Álvarez”.

Volvía así la presentadora al reality que dejó después de conducirlo durante 8 años desde Honduras. Lo primero que hacía era felicitar a su relevo por el trabajo: “Laura, bellezón, te mando un beso enorme, qué bien lo haces. La familia de Honduras no podía haber encontrado mejor representación que la tuya, ¡chapeau”, le decía con el gesto de quitarse el sombrero.

A lo que Madrueño contestaba: “Gracias Lara, piel de gallina de poder saludarte desde aquí, desde tu casa, tienes aquí toda tu familia, te mandamos toda la energía para que tengas por delante el programón que te mereces”, añadía refiriéndose al espacio que venía a promocionar.

Pero antes de hablar de su nuevo proyecto, Sobera quiso saber si echaba en falta el reality: “Os echo muchísimo de menos. En vuestro éxito está mi felicidad. Cada vez que veo lo que estáis cosechando, y más en este momento complicadísimo de la televisión, lo que hacéis es histórico. Cada vez que veo Supervivientes me emociono, me cuesta mucho porque tengo el corazón dividido, han sido 8 años, he aprendido mucho de este programa”, aseguró.

Y aprovechó para dar las claves del programa que presentará: “Tenía que ser aquí, en Supervivientes, donde hablaros de mi nuevo proyecto: Me resbala. Es un grupo de locos maravillosos, con los mejores cómicos de este país. Con muchas ganas de compartir momentos en familia, disfrutando otra vez de la nueva juventud porque es como lo estamos viviendo, con pruebas muy locas y clásicas. Vamos a generar ese ambiente divertido, pillo, gamberro que me gusta tanto”.

Por lo que Sobera zanjaba la visita adelantando que “en poquito tiempo la tenemos otra vez con vosotros” y daba paso a las primeras imágenes del concurso.