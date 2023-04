Laura Escanes denuncia que 'Sálvame' haya emitido una imagen suya mostrando la ropa interior: “Dais asco”

Sálvame ha dedicado todo un bloque, en la tarde de este martes 18 de abril, a unas imágenes de Laura Escanes en las que se agacha y deja ver su ropa interior. “Pillada con el culo al aire” se leía en uno de los faldones del programa de Telecinco que usaban como cebo, antes de desvelar de quién se trataba.

La influencer estaba grabando un anuncio en Madrid, en el que lucía un look vaquero, mientras escuchaba música en un discman y patinaba. Era en uno de esos momentos, en los que la empresaria se agachaba para coger algo y un fotógrafo captaba cómo la falda dejaba al descubierto algo que ella no pretendía.

“Por fin le ponemos cara a este culo” anunciaba Omar Suárez y daba paso al vídeo que narraba el “drama” en el que Laura mostraba sin querer “sus nalgas al completo: vemos su culito, sus braguitas negras, ¡qué despiste más tonto!”, decía la voz en off. Completaban la información asegurando que quien enviaba las imágenes aseguraba que la joven no sabía patinar, “que era un cuadro máximo”.

Una información televisiva que el programa también destaca en su página web con el titular: “La pillada a Laura Escanes: un descuido de la influencer deja a la vista su ropa interior”.

Situación que ha provocado la “tristeza e impotencia” de la influencer que ha respondido desde sus redes sociales, dirigiéndose tanto a “los directores, como a los presentadores y colaboradores de Sálvame”:

“Empezando por lo asqueroso que me parece que haya un fotógrafo esperando a que me caiga o me agache para hacer una foto de mi culo y de mis bragas”, ha lamentado en primer lugar.

Para seguir definiendo como “repugnante” a que “posteriormente haya unos hombres decidiendo cuál es el contenido que se va a emitir esta tarde y crean que es una buena idea publicar estas fotos, ¿con qué intención?”.

Y zanja contundente: “Dais asco. Y luego vais de feministas. 2023 y que sigan pasando estas cosas es algo alucinante”.