Laura Escanes lamenta lo que le hizo 'Sálvame': “Que a un programa le parezca bien comprar esas fotos y ponerlas...”

El nombre de Laura Escanes acaparó titulares el pasado abril por su denuncia pública a Sálvame tras la emisión de unas imágenes en las que mostraba involuntariamente su ropa interior. Una noticia sobre la que ha vuelto a pronunciarse durante una entrevista reciente en el podcast Estirando el chicle, donde ha lamentado la persecución de la prensa en general, y en concreto las acciones del programa de Telecinco.

“El otro día vimos lo que te hicieron en Sálvame, que se te veían las bragas porque te agachaste a coger algo”, le comentan Victoria Martín y Carolina Iglesias en la mencionada charla, ya disponible en Podimo.

“Yo con eso aluciné por varios motivos. Uno, me parece increíble que haya alguien haciendo fotos en ese momento y que tenga el pensamiento de vender esas fotos. Dos, que un programa diga que le parece bien comprar esas fotos y ponerlas delante de toda España con el titular: '¿De quién es este culo?', y encima con ese tono. Me parece increíble que ninguna chica de allí dijera nada”, ha criticado Laura Escanes.

En ese sentido, añade que “yo subo fotos en bikini y en pelotas, pero lo subo cuando me da la gana, sin tener la sensación de que me agacho y me pueden estar haciendo fotos”.

Laura Escanes, sobre los titulares en prensa: “A veces me agoto”

Preguntada sobre si es cansado generar titulares por su vida cotidiana, admite: “Yo, a veces, me agoto. Entiendo la gente a la que le caigo mal porque hay titulares para pensar que soy gilipollas. Ponen entre comillas tres palabras y pienso: 'Esta niña es tonta', entonces lo entiendo. A mí me gusta tener cosas para mí y para los míos. Llego a casa y llamo a mis amigas porque no quiero que se enteren de las cosas por redes”.

Además, en la entrevista también comenta que se vio obligada a hacer pública su relación con el cantante Álvaro de Luna -que le acompañó a El Hormiguero, como descubrió Motos-, después de que la prensa les 'cazara'. “Bueno, ya lo habían sacado. Te obligan a contarlo. Ambos nos vimos ante una situación de muchas preguntas, que ni nosotros sabíamos responder. Nos estábamos conociendo. Te obligan a sentarte y saber que estás haceindo con tu vida y decidimos contarlo”, explica.