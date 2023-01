Laura Fa afea a Pipi Estrada sus comentarios del caso Dani Alves: “Utiliza bien el lenguaje”

Sálvame ha abordado una tarde más junto a Nacho Abad la acusación por violación que se ha hecho contra Dani Alves por unos hechos que ocurrieron el pasado 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona. Desde el primer momento, Jorge Javier Vázquez y Laura Fa han pedido que se cuidase en todo momento el lenguaje que iban a utilizar para hablar de este caso. A cuenta de ello, ambos acabaron abroncando a Pipi Estrada por los comentarios que realizó ante las cámaras de Telecinco.

Todo comenzó después de que el programa emitiese unas imágenes de Joana Sanz, mujer del futbolita, en la que agradecía todos los mensajes de apoyo que ha recibido a través de las redes sociales. Y es que la detención de su marido se ha producido apenas unos días después de que la modelo tinerfeña haya sufrido el fallecimiento de su madre.

Tras ver el vídeo, Gema López opinó que las palabras de la canaria “no tienen ningún peso” en todo lo que ha pasado. Jorge Javier, por su parte, opinó que lo mejor en estos casos es “quedarse en silencio”. El catalán aseguró que “no aporta” lo que el entorno del futbolista pueda decir en estos momentos.

Fue entonces cuando Pipi Estrada tomó la palabra para decir que “la mujer de Alves en estos momentos es una víctima más”. “Ella no habla de su marido, da las gracias a las personas que la están apoyando. Ella está expectante a lo que decida un juez o una jueza y en consecuencia con ello, ella igual también será jueza con su marido”, opinó el periodista deportivo.

Laura Fa abronca a Pipi por el 'caso Alves'

“Se explica que todas estas cosas lo único que hacen es contribuir a la cultura de la violación. Con lo cual, el silencio es básico en estos temas por parte de muchos de los personajes que intervienen, porque no aportan y solo hacen que revictimizar. Y Joana no es la víctima en este caso, víctima hay una, clarísima, que es la que está denunciando los hechos. No podemos desviar el foco”, pidió la colaboradora.

“¿Cómo que no es víctima? ¿Cómo no va a ser víctima de una situación que se encuentra que su marido está en la cárcel por una presunta historia tan fea como un acoso sexual?”, preguntó Pipi mientras Laura Fa aseguraba que lo estaban haciendo “mal”. “Desviamos mucho el tiro si vamos por ahí”, se sumó Gema López.

Pipi preguntó entonces si no importaban los sentimientos de la mujer de Dani Alves: “¿Ella no sufre? Hombre por favor, esto es una triste realidad. Tan triste como que su marido en estos momentos está...”, argumentó antes de ser interrumpido por Fa. “Que no, Pipi, lo triste es lo que le pasó a la señora. Tienes que utilizar bien el lenguaje y la víctima es la que es”, dijo indignada la colaboradora. Jorge Javier la apoyó e instó a Pipi a no usar el calificativo de “víctima” hacia la mujer de Alves. “Entendemos que sufra, pero víctima no es, víctima hay una”, remató el presentador antes de retomar el programa.