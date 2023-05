Laura Fa, primera en comentar la cancelación de 'Sálvame': “Nos enteramos por la prensa”

Laura Fa ha sido la primera tertuliana de Sálvame en pronunciarse explícitamente, y con detalles abundantes, sobre la cancelación del histórico programa de Telecinco.

Más allá de hacer algunos chascarillos, sus compañeros han preferido guardar silencio a la espera de que se produzca la confirmación oficial de Mediaset. La noticia, dice, no les pilló por sorpresa, pero se enteraron por la prensa.

El titular saltó a todas las redacciones el viernes por la tarde. Según el periódico El Mundo, la nueva directiva de Mediaset había acordado la cancelación de Sálvame y “todas sus sucursales”, por lo que el Deluxe también se verá afectado. El 16 de junio se emitirá la última entrega, la que ponga punto y final a un programa que acaba de celebrar su 14 aniversario tratando de reconectar con la audiencia. Ana Rosa Quintana y su empresa le sustituirán a partir de entonces.

“Me enteré por la prensa y sé que prácticamente todos mis compañeros del programa se enteraron por la prensa”, ha explicado la tertuliana en una entrevista con el programa El Suplement de Catalunya Radio.

Al ser preguntada por el motivo de la cancelación, ha preferido ser cautelosa. “Yo no soy la persona que tiene que decirlo. En un momento de cambios me da miedo que lo que diga me pase factura”, responde. “Es verdad que las últimas polémicas políticas han pasado mucha factura. No quiero alargarme mucho con eso, pero hostia, qué miedo”, agrega en otro momento de la conversación.

“Algunas cosas me las imagino y otras me generan mucho rechazo si es verdad que se producen por algunas cosas que se producen. Se queda muchísima gente sin trabajo. Nosotros somos la cara visible, pero no te puedes imaginar la gente que se queda sin trabajo”, lamenta la periodista catalana, que ha podido hablar con algunos de sus compañeros tras anunciarse la sorprendente noticia.

“'Sálvame' ha marcado una nueva manera de hacer televisión”

Laura Fa ha aprovechado para ensalzar los méritos del programa que durante tantos años lideró las tardes de la televisión española.

“Si algún día se hace una asignatura de historia de la prensa del corazón, Sálvame contará con un capítulo especial. Ha marcado una nueva manera de hacer televisión. Una manera de hacer telerrealidad como una telenovela con personajes reales con los que empatizar”, sostiene.

“Ha sido un programa muy polémico y tenía cosas que no agradaban, pero con un público muy fiel. El público está en shock, se queda un poco huérfano”, continúa la colaboradora.

Del mismo modo, ha compartido unas cariñosas palabras sobre el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, al que agradece el gesto que tuvo con ella cuando pisó el plató por primera vez, en 2016.

“Me llamó en mi primer día, hace siete años. Me preguntó cómo estaba y me dijo que estuviese tranquila. Es un tío muy generoso y muy normal. Este programa parece muy superficial, pero él es superinteligente y culto. Sálvame es él”, resume la catalana.

Mama, siento haberte echado a perder el día. pic.twitter.com/ow93Mo3xjB — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 7 de mayo de 2023

La Fábrica de la Tele: “No nos merecíamos un final así”

Menos explícitos han sido los máximos responsables de La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame.

Según Yotele, Óscar Cornejo y Adrián Madrid también se enteraron de la cancelación del programa a través de los medios de comunicación.

“Lo que se ha publicado es cierto. Nosotros nos hemos enterado por el periódico”, explicaron los empresarios a sus compañeros del magacín tras los primeros instantes de confusión entre los miembros de la redacción: “No nos merecíamos un final así”.